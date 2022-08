Pět gólů od Lotyšů. Čeští junioři na MS selhali, ve skupině jsou horší jen Slováci

Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu překvapivě s Lotyšskem 2:5 a po třetí porážce ze čtyř zápas jdou do play off ze 4. místa skupiny A. Předstihli je právě Lotyši, kteří poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále, kde budou na jich úkor chybět Slováci. Hattrickem zazářil obránce a kapitán Ralfs Bergmanis.

Ve středečním boji o semifinále čeká tým kouče Radima Rulíka vítěz skupiny B, kterým mohou být Spojené státy americké, Švédsko i Německo. Související Češi proti Kanadě vedli. Zámořský favorit však i díky 57 střelám utkání otočil Hned po 103 sekundách hry nabídl českému týmu přesilovou hru Dukurs, ale Lotyši se ubránili. V čase 4:30 se radoval z vedení nováček elitní kategorie, který nahradil kvůli válečné invazi na Ukrajině vyloučené Rusko. Na Brantsovu přihrávku si najel Lavinš a překonal Bednáře. V polovině úvodní části se Rulíkův výběr neprosadil ani při Hodassově trestu. Ve 13. minutě se radovali opět Lotyši. Vitolinš zpoza branky našel Rullerse, který zblízka skóroval. Třetí početní výhodu už Češi využili a při Darzinšově pobytu na trestné lavici přihrávku kapitána Myšák proměnil Gut. Vzápětí mohl vyrovnat Šapovaliv, ale Bruveris jeho bekhendový blafák kryl. Ve druhé dějství český tým odolal při vyloučeních Měchury a Ivana a mezitím při plné počtu hráčů nabídl Vitolinš v přečíslení puk Rullersovi, gólman Bednář se ale včas přesunul. Ve 30. minutě překonal bekhend z dorážky ležícího Bruverise, ale nerozhodný stav vydržel je 42 sekund. Clony před Bednářem využil nahozením od modré čáry Bergmanis, který se pak v čase 37:38 při Špačkově trestu trefil znovu zvýšil už na 4:2. Do třetí třetiny nahradil Bednáře Suchánek, který ve zbytku utkání čelil jen dvěma střelám. Češi jich vyslali sedmnáct, ale neprosadili se. Naopak 79 sekund před koncem při power play dovršil do prázdné branky hattrick Bergmanis. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (Kanada) Skupina A: Česko - Lotyšsko 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Branky a nahrávky: 17. Gut (Myšák, S. Svozil), 30. S. Svozil (Hauser, T. Urban) - 5. M. Lavinš (Brants), 13. Rullers (R. Vitolinš, G. Ozolinš), 32. Bergmanis (Dukurs), 38. Bergmanis (Silkalns, Ravinskis), 59. Bergmanis. Rozhodčí: Brander (Fin.), Hiff - Oliver (oba Kan.), Špůr (ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 493. Česko: J. Bednář (41. Suchánek) - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, HamaraA. Čech, Š. Němec - Myšák, Gut, Kulich - Měchura, G. Szturc, I. Ivan - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Šapovaliv, T. Urban - Herčík. Trenér: Radim Rulík. Lotyšsko: Bruveris - Fenenko, Bergmanis, Simanovičs, Brants, G. Ozolinš, Hodass, Goršanovs - Silkalns, Veinbergs, Vilmanis - R. Darzinš, Ločmelis, Dukurs - Gavars, M. Lavinš, Lapinskis - R. Vitolinš, Rullers, D. Andersons - Ravinskis. Trenér: Artis Abols. Tabulka: 1. Kanada 3 3 0 0 0 21:4 9 2. Finsko 3 2 1 0 0 19:7 8 3. Lotyšsko 4 1 0 1 2 10:16 4 4. Česko 4 1 0 1 2 11:18 4 5. Slovensko 4 0 1 0 3 11:27 2