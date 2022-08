"Ukázali nám, že jsme nuly. Stydím se za sebe." Slováky zpražil historický debakl

Španělsko chystá nové plynovodní spojení s Francií, které by mohlo být v provozu už na jaře příštího roku. V pátek to řekla španělská ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová, do jejíž kompetence spadá rovněž energetika. Záležet ale podle ní bude na tom, zda se Francie a další evropské země na projektu dohodnou.

Evropská unie se od únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu snaží co nejrychleji zbavit odběru zemního plynu z Ruska. Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek prosazoval výstavbu potrubí z Portugalska přes Španělsko a Francii do střední Evropy.

"Toto nové propojení by mohlo být v provozu přibližně za osm až devět měsíců na jižní straně hranice, to je od Pyrenejí do Španělska," řekla Riberaová ve státní televizi TVE. Spojení Francie se Španělskem by vyžadovalo položit další část potrubí, které propojí španělskou síť s francouzskou.