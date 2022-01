Když ne OH, tak Světový pohár. Ale bez umělých týmů, vyzývají v zámoří ke sletu hvězd

Kdy fanoušci znovu uvidí nejlepší hokejisty na jednom turnaji? Jelikož blížící se olympiáda v čínském Pekingu bude nakonec bez hvězd NHL, nadějí je Světový pohár.

Od posledních her s účastí těch nejlepších uplynulo už osm let. Světový pohár pořádaný přímo NHL proběhl před více než pěti roky.

Čekání na světovou extratřídu by mělo skončit na zimní olympiádě 2026 v Itálii, kam NHL podle platné dohody s odbory musí hráče pustit. Co ale dělat do té doby?

"Hokej jako sport může utržit velkou ránu, pokud jeho nejlepší hráči dostanou šanci reprezentovat svou zemi až v roce 2026," napsal J. J. Regan ze stanice NBC.

V zámoří tak sílí volání po dalším Světovém poháru. Ten poslední se konal v září 2016, tehdy po dlouhých 12 letech. Další edice se diváci mohli dočkat v únoru 2021, ale kvůli smluvní tahanici mezi NHL a hráčskými odbory plány padly (později navíc sport ochromila koronavirová pandemie).

"Další Světový pohár se musí uspořádat co nejdřív. Čekat na nejlepší hráče další čtyři roky, to by bylo opravdu hloupé," přidal Elliotte Friedman z televize Sportsnet.

Nejdřív může akce proběhnout na podzim 2023, ale reálnější je rok 2024, o němž se spekulovalo už dřív.

Touha po největších hvězdách na jednom turnaji vychází i z toho, že některé z nich mají relativně blízko do důchodu. Alexandru Ovečkinovi je 36 let, Sidney Crosby je jen o dva roky mladší. Další olympiádu už stihnout nemusí. Z Čechů by mohla minout Jakuba Voráčka, kterému je dvaatřicet a bude pro něj čím dál těžší udržet krok s mladšími.

Řeší se také formát příštího Světového poháru, což Čechy poslední dobou straší.

Zatímco dřív měli v nejlepší lize světa zdánlivě nepřeberné množství hokejistů, nyní z ní tak tak složí jeden reprezentační tým. Proto v zámořských médiích zaznívalo, že Češi by měli zapadnout do společného evropského výběru, kde v roce 2016 byli Slováci, Švýcaři nebo Němci.

V posledních dvou týdnech však převládá spíš pohled, že každý hokejista by měl reprezentovat svou zemi, ne uměle vytvořené mužstvo.

Vedle toho evropského se na podzim 2016 ukázala také Severní Amerika do 23 let s Austonem Matthewsem nebo Connorem McDavidem, kteří by přitom snadno pronikli i do americké, respektive kanadské reprezentace.

"Kdybych měl mít na pořadatele Světového poháru jeden požadavek, tak tento - nedělejte žádné manévry jen pro upoutání pozornosti. Tým Severní Ameriky bavil, ale podkopal legitimitu celého turnaje," pravil novinář J. J. Regan. "Dejte nejlepším hokejistům šanci reprezentovat svou zemi, šanci, kterou jim teď covid ukradl."

Podobný názor vyslovil také David Alter z časopisu The Hockey News: "Nevytvářejte prosím zvláštní severoamerický nebo evropský tým. U toho evropského to jakž takž dávalo smysl, ale když sleduju Kanadu nebo Spojené státy, chci u nich vidět ty nejlepší hráče."

"Pokud Světový pohár připadne na rok 2024, udělejme ho s devíti nejlepšími týmy podle žebříčku IIHF (Kanadou, Finskem, Ruskem, USA, Německem, Českem, Švédskem, Švýcarskem, Slovenskem, pozn. red.) a výběrem Evropy. Nic dalšího. Hráč by nikdy neměl nastoupit proti své vlastní zemi," přidal Gord Miller ze stanice TSN.

Na Světových pohárech 1996 a 2004 nastoupilo jen osm reprezentací. Nejsilnější šestku tehdy doplnilo Slovensko a Německo. Tedy žádné speciální týmy.