Česko - Norsko. Češi hrají o zajištění postupu do čtvrtfinále

Na trase pražského metra C dnes začíná kvůli opravě stropní desky ve stanici Florenc výluka provozu mezi Vltavskou a hlavním nádražím. Metro nepojede do pondělí 22. května. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu dopravního podniku (DPP). Letos jde už o několikátou výluku. Lidé mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XC a zvláštní linku číslo 36. Opravu desky zahájil DPP loni na jaře, dokončena by měla být do konce roku 2026. Stanice byla pod názvem Sokolovská zprovozněna v roce 1974.

Náhradní tramvajová linka XC pojede z hlavního nádraží od zastávky v Opletalově ulici okolo Masaryková nádraží a přes Těšnov na Vltavskou. Konečnou bude mít na Výstavišti. Linka číslo 36 pojede ze Zvonařky na Karlovo a Václavské náměstí a přes Těšnov na Vltavskou a dále přes Výstaviště na Nádraží Holešovice. Odtud pak zamíří buď jako linka číslo 12 směrem na Sídliště Barrandov, nebo přes Kobylisy a Ládví na Sídliště Ďáblice. V provozu bude oba dny od 08:00 do 21:30.

Změny potom čekají na linku číslo 23, která ve směru od Královky pojede z Bruselské přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků. Výstupní zastávka bude v ulici Na Zámecké a nástupní v obratišti.