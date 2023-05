Krutý debut mezi elitou: Slovinci schytali debakl od Švýcarů. Francii pomohl Treille

Hokejisté Francie porazili na mistrovství světa v Tampere Rakousko 2:1 v prodloužení. Utkání skupiny A rozhodl v čase 60:39 v přesilové hře Sacha Treille, který v minulosti působil i v české extralize. Ve skupině B si se vstupem do turnaje poradili Švýcaři, kteří rozstříleli Slovinsko 7:0.

Rakušané měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou ale využít nedokázali. Navíc se Addamo vracející se z trestné lavice dostal do brejku, nezakončil ale přesně. Podobně dopadl i obránce Onno v 7. minutě.

Francouzi byli aktivnější, brankář Kickert ale ustál i závar ve 13. minutě. V závěru první třetiny se Rakousko dokázalo ubránit 45 sekund ve třech proti pěti, v pokračující klasické přesilové hře ale již Tim Bozon otevřel skóre.

Ve druhé části Rakousko zlepšilo pohyb a mnohem více práce než Kickert měl jeho protějšek Ylönen. Gólman s finskými kořeny si ale poradil s pokusy Rossiho a ustál i nebezpečné situace v polovině utkání. Ve 35. minutě byl navíc vyloučen Achermann a Francie se opět vrátila do útočné třetiny.

Ideální šanci vyrovnat dostali Rakušané po faulu Texiera, který dostal za naražení na mantinel Heinricha pětiminutový trest. Dlouho se jim sice nedařilo vypracovat si výraznější šanci, ale ve 47. minutě posunul Schneider do dobré pozice Raffla a kapitán Rakouska překonal Ylönena.

Francouzi mohli rozhodnout v závěru, kdy byli vyloučeni Rossi a poté i Ganahl. V základní hrací době tak hráli 52 sekund v pěti proti třem, gól ale nedali. Výhodu dvou hráčů měli i 24 sekund v prodloužení, ani tady se jim ale gól dát nepodařilo. Tim Bozon trefil jen tyč. V pokračující klasické přesilovce již ale Kickert inkasoval, když jej překonal Treille tečující Chakiachviliho střelu.

Švýcarsko porazilo ve svém prvním utkání na mistrovství světa ve skupině B nováčky mezi elitou Slovince 7:0. Třemi body se v Rize zaskvěli útočníci Denis Malgin (2+1) a Gaëtan Haas (0+3), čisté konto vychytal Leonardo Genoni. Čtyřikrát se vítězové prosadili v přesilovkách.

Slovinci drželi krok do úvodního gólu. Bezbrankové skóre změnil na konci 13. minuty Malgin, když využil ranou z první hned po 11 sekundách první početní výhodu v utkání a vrátil tak bleskově do hry hříšníka Tičara. Už o 33 sekund později navíc zavěsil Moser a zajistil tak klid v řadách vysoce favorizovaných Švýcarů. Snížit mohl Šimčič, zvýšit naopak Haas, ale do první přestávky už se stav nezměnil.

V nástupu do druhé části neuspěl Urbas, slovinský gólman Krošelj, jenž posledních pět sezon odchytal za extraligovou Mladou Boleslav, se vyznamenal při šancích Bertschyho a Thürkaufa. Slovinci nevyužili přesilovku, Švýcaři v ní naopak trestali, když jim zařídil tříbrankový náskok ve 33. minutě hvězdný útočník a kapitán mužstva Niederreiter.

Třetí třetina se proměnila v koncert Švýcarů. Na konci 42. minuty zužitkoval další početní výhodu Malgin, necelé dvě minuty nato udeřil z další přesilovky Thürkauf. Po polovině závěrečného dějství přidal šestý gól Miranda a debakl Slovinska dovršil v závěru Bertschy. Genoni uhájil čisté konto díky 17 zásahům.

Mistrovství světa v hokeji - skupiny B (Riga):

Švýcarsko - Slovinsko 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 13. Malgin (Kukan, Haas), 14. Moser (Corvi, Herzog), 33. Niederreiter (Malgin, Haas), 42. Malgin (Simion, Haas), 44. Thürkauf (Loeffel), 51. Miranda (Richard, Bertschy), 58. Bertschy (Thürkauf). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Langin (Kan.) - Hynek (ČR), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 2:6. Využití: 4:0. Diváci: 3260.

Švýcarsko: Genoni - Marti, Kukan, Moser, Glauser, Geisser, Loeffel, Fora - Niederreiter, Corvi, Herzog - Senteler, Malgin, Ambühl - Miranda, Haas, Simion - Thürkauf, Richard, Bertschy. Trenér: Fischer.

Slovinsko: Krošelj - Gregorc, Pavlin, Magovac, Čepon, Štebih, Mašič - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Drozg, Simšič, Ograjenšek - Tomaževič, Čimžar, Pance - Zajc. Trenér: M. Kopitar.

Skupina A (Tampere):

Francie - Rakousko 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. T. Bozon (Claireaux, Chakiachvili), 61. Treille (Chakiachvili, T. Bozon) - 47. Raffl (Schneider, Rossi). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Hunnius (Něm.) - Synek (SR), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 1:5, navíc Texier (Fr.) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 7626.

Francie: Ylönen - Boscq, Gallet, Chakiachvili, Llorca, Onno, Crinon, Guebey - T. Bozon, Texier, Addamo - Fabre, Perret, Claireaux - Rech, Boudon, Bertrand - K. Bozon, Treille, Ritz. Trenér: P. Bozon.

Rakousko: Kickert - Nickl, B. Wolf, Heinrich, Zündel, Reinbacher, Brunner, Strong, Maier - Neubauer, Haudum, Ganahl - Nissner, Raffl, Schneider - M. Huber, Rossi, Zwerger - P. Huber, Achermann, Wukovits. Trenér: Bader.