Utekly zbytku světa a chtějí zaskočit obry. Jedině medaile, říká kapitánka před MS

V poslední době došlo v českém ženském hokeji k obrovskému posunu, a tak se dospělá reprezentace nemusí před mistrovstvím světa bát silných prohlášení, že nic jiného než medaile se nebere. Dnes večer rozehrají Češky šampionát v Americe zápasem proti Finsku a později by chtěly zkusit narušit zámořskou nadvládu.

Úspěchy z let 2022 a 2023 vlily českým hokejistkám do žil notnou dávku sebevědomí. Na historicky první bronz se vloni podařilo navázat, a tak je třetí místo i letos na MS v Utice minimální metou.

"Češky jsou rozhodně tým, který se vyplatí sledovat. Dotahují Kanadu s Amerikou a mohly by je v bitvách o medaile překvapit," podotkl ve své analýze novinář Ian Kennedy z časopisu The Hockey News.

Na oficiálním webu turnaje byli v predikcích českého výkonu střízlivější.

"Češky jsou pravděpodobně ještě daleko od toho, aby mohly vyzvat severoamerické výběry v boji o zlato. Na druhou stranu už odskočily ostatním v honbě za bronzem," napsal autor Andrew Podnieks.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové patří druhým rokem do silnější skupiny A, kde se v základní části turnaje postupně střetnou s Finkami, Američankami, Kanaďankami a Švýcarkami.

Všechny tyto týmy mají jistý postup do čtvrtfinále, v němž pětici doplní tři nejlepší družstva ze slabší skupiny B. Tam hraje Švédsko, Německo, Dánsko, Japonsko a Čína.

"Nemusíme se stresovat, jelikož play off máme jisté. Chceme se hlavně prezentovat dobrou hrou, která bude fanoušky i nás bavit. Vždycky si umíme najít nějakou cestičku za úspěchem, a navíc se u toho bavíme," hlásila v rozhovoru pro Hokej.cz obránkyně Daniela Pejšová.

Před dvěma lety byla na MS členkou All Star týmu, nyní má v zádech zlatou obhajobu s Luleou ve švédské lize. To vše stihla v 21 letech.

Češky předvedou v Utice i mladší hvězdy, neboť do týmu se vešly také tři členky stříbrného výběru z lednového šampionátu do 18 let v Zugu. Adéle Šapovalivové, Tereze Plosové i Anežce Čabelové je teprve sedmnáct.

Hlavními oporami by měla být čtveřice Denisa Křížová, Tereza Vanišová, Kateřina Mrázová a Aneta Tejralová, tedy hokejistky ze zámořské PWHL.

K tomu Michaela Pejzlová, která si v posledních letech zcela podmanila individuální statistiky finské ligy, nebo Klára Peslarová, považovaná za jednu z nejlepších brankářek na světě.

"Češky přivezly vskutku silnou sestavu," konstatoval Kennedy.

"Bereme jedině medaili," vyhlásila z dějiště MS kapitánka Tejralová.

"Máme silnou hokejovou základnu, od které se můžeme odrazit. Dostat se do finále by bylo skvělé, avšak to je strašně daleko," dodala Pejšová.

Ukrást severoamerické dvojici alespoň stříbro se podařilo už před pěti lety Finsku. Zbylých 21 finálových zápasů v historii ženských MS mělo stejné obsazení: Kanada - USA.

Češky by se chtěly v Utice inspirovat lednovým tažením juniorek, které v semifinále svého MS porazily Kanadu a až ve finále padly proti Americe.

"To bylo něco neuvěřitelného. Celé jsem to doma sledovala, byla jsem z toho úplně v šoku, strašně jsem to prožívala. Byl to další důkaz toho, že se jako ženský hokej posouváme dopředu," vzpomněla Pejšová.

Ženský hokej v Česku má před premiérovým domácím MS 2025, které uspořádají České Budějovice, a před olympiádou 2026 v Itálii nadějné vyhlídky. Teď je ale na řadě šampionát v Utice ve státě New York.

Češky do něj vstoupí dnes od 21 hodin proti Finsku. Všechna utkání ženského národního týmu nabídne v přímých přenosech ČT sport.