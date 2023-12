Těžkopádný a vysmívaný, teď má tykat legendám. Nenapadlo by mě to, žasnul Hovorka

Až dnes česká hokejová reprezentace v O2 aréně nastoupí proti Finsku, usedne dvoumetrový obránce Mikuláš Hovorka ještě na tribunu. V sobotu ve Švýcarsku už by měl naskočit do zápasu a absolvovat premiéru v národním týmu. Extraligu přitom hraje teprve rok a jako teenager byl kvůli výšce leckdy zatracován.

Hovorka je jedním z nováčků v nominaci trenéra Radima Rulíka na Švýcarské hokejové hry, které Češi rozehrají v Praze dnes v 18 hodin proti Finsku. O víkendu je pak v Curychu čekají Švýcaři a Švédové.

"Že Radim do reprezentace Hovyho vzal, bylo malinko překvapení. Ale věděli jsme, že ho má v hledáčku, svými výkony si to zaslouží," popisuje Jiří Novotný, který má Hovorku dennodenně na očích coby sportovní manažer Českých Budějovic.

Dvaadvacetiletý dlouhán je s bilancí čtyř gólů a sedmi asistencí v 26 zápasech nejproduktivnějším bekem Motoru a deset bodů ve statistice +/- z něj v tomto směru dělá vůbec nejúspěšnějšího hráče mužstva.

"Hraje stabilně dobře, nehapruje mu to jako v minulé sezoně, kdy měl výkyvy. Tam měl vynikající začátek, ale pak to šlo dolů," říká Novotný.

Hovorka přestoupil do Českých Budějovic vloni z prvoligové Slavie a svůj debut v extralize v úvodním kole na ledě Třince opentlil parádní trefou pod horní tyčku hned v prvním střídání. Zbytek ročníku už pro něj tak povedený zdaleka nebyl.

Na ledě často chyboval a jeho kiksy byly leckdy ještě zvýrazněné výškou. Hovorka měří bez dvou centimetrů dva metry, váží 99 kilo. Poutal tím pozornost fanoušků, někteří ho posílali zpět do první ligy.

S takovými narážkami se setkával už jako teenager v mateřské Slavii. Než se prosadil v juniorské kategorii a do prvoligového áčka Pražanů, odešel v dorostu jako trochu vysmívaný bek do Mladé Boleslavi.

"Kluci, kteří v mládí rychle vyrostou, to mají těžké. Působí těžkopádně, mají problémy s koordinací. Hovy na tom pořád musí pracovat, ještě je mladý hráč. Ale teď udělal tak velký krok, že byl oceněn pozvánkou do nároďáku," konstatuje bývalý reprezentační kapitán Novotný.

Postupem času překlopil Hovorka své parametry mezi silné stránky. Díky výšce daleko dosáhne a podle Novotného dobře manévruje s pukem. Na odstranění mezer v bránící činnosti pracuje v Motoru s trenérem beků Jiřím Hanzlíkem.

"Hlavně je to inteligentní kluk, který naslouchá a opravdu na těch věcech pracuje v tréninku i v zápasech. Někoho můžete ponoukat donekonečna a nevezme si to k srdci. To však není Hovyho případ," těší mistra světa z roku 2010 Novotného.

Po premiérovém nástupu do národního týmu si Hovorka zvyká na nové věci. Třeba na to, že by měl při tréninku tykat asistentovi trenéra Tomáši Plekancovi nebo specialistovi na obránce Marku Židlickému. Pro zadáka Českých Budějovic to dosud byli pan Plekanec a pan Židlický.

"Oni samozřejmě chtějí, abychom jim tykali, ale je to neuvěřitelné. To samé například Roman Červenka. Jsem moc rád, že tady jsem a doufám, že mě to posune. Před sezonou by mě to nenapadlo," líčil v úterý.

Reprezentační pozvánky v mládežnických kategoriích ho míjely, nikdy nebyl na žádném srazu. Dnešní utkání proti Finům uvidí jen z tribuny, první start v českém dresu by měl zapsat v sobotu proti Švýcarsku.

"Bylo mi vysvětlené, že je to proto, abych se podíval na systém. Abych vše viděl v zápasovém tempu. O víkendu do toho skočím, doufám, že dobrou nohou," podotkl Hovorka.

V listopadu nastartovali čeští hokejisté éru trenéra Rulíka třemi výhrami na finském Karjala Cupu, teď chtějí stoprocentní rozjezd sezony potvrdit v Praze a v Curychu.

Sestava se obměnila jen lehce, hned 18 hráčů z listopadového výběru se představí i na Švýcarských hokejových hrách. Nejvýraznějšími posilami jsou Červenka nebo obránci Michal Kempný a Tomáš Kundrátek.