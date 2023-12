V extralize se trápí, v Lize mistrů prošly Vítkovice do semifinále. Pardubice končí

Hokejisté Vítkovic porazili v odvetě čtvrtfinále play off Ligy mistrů švýcarský Rapperswil 5:1 a zajistili si postup do lednového semifinále soutěže. V úvodním utkání ve Švýcarsku prohráli jen těsně 1:2. Tři góly dal Tomáš Vondráček. Pardubice sice v odvetě na severu Evropy zdolali finský tým Lukko Rauma 3:2, ale kvůli domácí porážce 4:6 v soutěži končí.

Dalším soupeřem Ostravanů bude lepší ze souboje mezi švédskými celky Skelleftea AIK a Färjestad. První utkání semifinále se odehrají 9. a 10. ledna.

Dohánění jednogólové ztráty se domácím rychle zkomplikovalo. Po chybě v rozehrávce ve vlastním pásmu se hosté zmocnili puku a Lammer po přihrávce Wika umístěnou střelou k tyči překonal Machovského.

Hosté i bez svého klíčového hráče Romana Červenky, kterého česká reprezentace neuvolnila ze srazu, vypadali v úvodu lépe a byli nebezpečnější. Další situace ale nevyužili a mohlo je to mrzet, protože soupeř se probudil a po závaru před brankou Zdráhal z dorážky rozvlnil síťku. Švýcaři ale uspěli s trenérskou výzvou a sudí pro postavení hráče v brankovišti gól neuznali.

I úvod druhé části patřil Rapperswillu, Machovský kryl Zangerovi šanci na druhý gól, a tak branka padla na druhé straně: Zdráhal přesnou střelou z otočky vyrovnal.

S vyrovnáním domácím narostlo i sebevědomí a Vítkovice, které při reprezentačních povinnostech hlavního trenéra Pavla Trnky u české dvacítky vedli Jiří Veber a Roman Šimíček, převzaly režii zápasu. Vondráček před brankou nejprve šikovně sklepl Kovářovu střelu a srovnal gólový účet dvojzápasu, a téměř jako přes kopírák v 36. minutě znovu holí usměrnil Grmanův pokus od modré čáry.

Domácí už pak nebyli k zastavení. Vondráček v 54. minutě dovršil hattrick, když v početní výhodě pět na čtyři doklepl vyražený puk. A v power play stvrdil postup Ostravanů do prázdné branky Lakatoš.

Pardubický finiš přišel pozdě

Hokejisté extraligového lídra Pardubic neuspěli ve snaze zvrátit vývoj čtvrtfinálové série play off Ligy mistrů. Po domácí porážce (4:6) sice v odvetě na severu Evropy zdolali finský tým Lukko Rauma 3:2, ale v soutěži pro tuto sezonu přesto končí.

Postup finského celku stvrdil dvěma góly Harri Kainulainen, který se postaral o vedení domácích 1:0 a 2:1. Za hosty vyrovnával ve druhé třetině Peter Čerešňák. Naději vykřesali v samém závěru Adam Musil a Tomáš Hyka, na kýžený čtvrtý gól, jímž by poslali duel do prodloužení, však už svěřenci kouče Václava Varadi nedosáhli.

"Mrzí nás hlavně první třetina v domácím zápase, kdy jsme si nechali dát čtyři branky. V takto kvalitní soutěži rozhoduje každý gól. Ale odcházíme se vztyčenou hlavou. Věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom šli dál, a holt to takhle někdy ve sportu je, že se to nepovede. Věříme, že si z toho hráči vezmou spoustu zkušeností a budeme ještě lepší," uvedl pro klubový web Varaďa.

Pardubičtí dnes dali hned od počátku jasně najevo velkou touhu se i přes nepříznivý výsledek z východu Čech ještě vrátit do postupové hry. Jen první třetinu vyhráli na střely na branku drtivým poměrem 13:3, celkově v utkání ovládli tuto statistiku 41:14, jenže recept na gólmana Samuela Harveyho hledali dlouho marně.

Vniveč přišla brzká početní výhoda i velká Hykova možnost, skóre se tak měnilo až ve druhém dějství. Ve 24. minutě využil souhru s Ikonenem v bleskovém přečíslení dvou na jednoho Kainulainen a poslal domácí do vedení. Ve 34. minutě ale pálil z pozice za kruhy Čerešňák a po 11 sekundách přesilovky vyrovnal. Ještě do přestávky se však trefil z mezikruží opět Kainulainen a Rauma vedla 2:1.

Hráčům Dynama se v průběhu třetí části nedařilo dlouho odpovědět, přestože hned v jejím úvodu měl obrovskou šanci tahoun Sedlák. Na Harveyho však nevyzrál. Domácí drželi těsně vedení i přes další oslabení a velkou snahu hostů, kteří pak předvedli strhující závěr a postarali se o drama.

Už pět minut před koncem základní doby začali Pardubičtí riskovat s hrou bez gólmana. A hned dvakrát se jim to vyplatilo. V čase 57:17 zařídil rovnovážný stav Adam Musil. Jen o 65 sekund později se prosadil přesnou ranou z kruhu Hyka, ale v další šanci už neuspěl a postup tak nakonec přece jen mohli slavit domácí.

"Myslím si, že jsme hráli od začátku zápasu velmi dobře, vytvářeli jsme si spoustu šancí, přestříleli jsme domácí a šli si za těmi góly. V podstatě z ničeho - z takových banálních akcí - jsme dostali dva góly, čímž jsme se dostali ještě hlouběji do díry. Ale závěr jsme měli skvělý, hráči tam nechali opravdu všechno, ale nakonec nám jeden gól ke srovnání chyběl," zhodnotil zápas Varaďa.

Odvety čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů:

HC Vítkovice Ridera - SC Rapperswil-Jona Lakers 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. P. Zdráhal (Barinka), 30. Vondráček (L. Kovář, Krieger), 36. Vondráček (Grman, Mikuš), 54. Vondráček (Raskob), 60. Lakatoš (M. Kalus) - 4. Lammer (Wick). Rozhodčí: Smetana (Rak.), Žák (SR) - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 4055. První zápas: 1:2, postoupily Vítkovice.

Sestavy:

Vítkovice: Machovský - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, J. Stehlík, R. Jeřábek - Lakatoš, Dej, M. Kalus - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Vondráček, Krieger, Roberts Bukarts - Peterek, Claireaux, Krejsa. Trenér: Veber.

Rapperswil-Jona: Meyer - Leslie, Baragano, Capaul, Aebischer, Maier, Vouardoux, Grossiniklaus, Embacher - Forrer, Dünner, Wick - Jensen, Schroeder, Moy - Lammer, Albrecht, Frk - Čajka, Alge, Zangger. Trenér: Hedlund.

Lukko Rauma - HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Kainulainen (Ikonen, Reunanen), 39. Kainulainen (Reunanen) - 34. Čerešňák (Radil, L. Sedlák), 58. A. Musil (Košťálek, Radil), 59. Hyka (Říčka, Paulovič). Rozhodčí: Linde (Švéd.), Nikolic (Rak.) - Niittylä, Pekkala (oba Fin.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 3172. První zápas: 6:4, postupuje Lukko Rauma.

Sestavy:

Lukko Rauma: Harvey - Brook, Reunanen, Stenqvist, J. Järvinen, Abt, Almari, Ervasti, Piipponen - Repo, Mattila, Burke - Ponthus Westerholm, Pathrik Westerholm, Nyman - Tieksola, Fontaine, K. Nieminen - Ylitalo, Kainulainen, H. Ikonen. Trenér: Lämsä.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Bučko - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Cienciala - Paulovič, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.