Junioři nedali branku ani Američanům. V přípravě na MS mají skóre 0:17

před 6 hodinami

Česká hokejová reprezentace do 20 let v přípravném duelu před mistrovstvím světa podlehla USA 0:4. Svěřenci trenéra Jakuba Petra tak ani ve třetím duelu před šampionátem nedokázali vstřelit gól. V předchozích zápasech prohráli s Kanadou 0:8 a 0:5. Proti Američanům inkasovali Češi všechny čtyři branky v první třetině, kritické byly zejména poslední tři minuty, ve kterých brankář Jakub Škarek inkasoval třikrát. Na Josepha Walla v brance USA Češi vyslali 23 střel, ale stejně jako proti Kanadě ani jednou neskórovali, a to i když měli šanci jet trestné střílení. Trenér Petr po zápase z nominace vyřadil obránce Libora Hájka a útočníka Lukáše Anděla.

Montreal - Obránce Libor Hájek ze Saskatoonu ze zámořské juniorské WHL a útočník Lukáš Anděl z prvoligového Havířova vypadli z nominace na mistrovství světa hokejistů do dvaceti let v Montrealu a Torontu. Kouč Jakub Petr zúžil kádr po posledním přípravném utkání, v kterém v pátek v Kelowně prohrál jeho tým se Spojenými státy americkými 0:4.

Nyní je ve výběru pětadvacet jmen a z dvaadvacítky hráčů v poli se ještě dva na turnaji nepředstaví. Kouč Petr s asistenty Jiřím Dopitou a Petrem Svobodou by o nich měli mít jasno po úvodních dvou zápasech v základní skupině. Kádr již dříve musel opustit zraněný forvard Dominik Lakatoš z Liberce.

V kádru jsou tři gólmani, osm obránců a 14 útočníků. Z nich 12 hraje v domácích soutěžích, 10 v zámořských juniorských soutěžích, gólman Daniel Vladař působí na farmách Bostonu v Providence v AHL a v Atlantě v ECHL, obránce František Hrdinka ve švédském Linköpingu a útočník Radek Koblížek v finském Kärpätu Oulu.

Už na třetím mistrovství světa dvacítek v kariéře se mohou představit útočníci David Kaše z Chomutova, Michael Špaček z Red Deer z WHL i Vladař, který ale na minulém šampionátu do hry nezasáhl.

Do turnaje vstoupí český tým v pondělí ve 23:00 SEČ proti obhájcům titulu Finům. V dalších zápasech základní skupiny A v Montrealu je čeká Švýcarsko, Dánsko a Švédsko.

Širší nominaci české hokejové dvacítky na MS v Montrealu a Torontu (26. prosince 2016 - 6. ledna 2017):

Brankáři: Petr Kváča (České Budějovice), Jakub Škarek (Dukla Jihlava), Daniel Vladař (Providence/AHL),

obránci: Petr Kalina (Sparta Praha), Daniel Krenželok (Vítkovice), David Kvasnička (Plzeň), Vojtěch Budík (Prince Albert/WHL), František Hrdinka (Linköping/Švéd.), Filip Hronek (Saginaw/OHL), Ondřej Vála (Kamloops/WHL), Jakub Zbořil (St. John/QMJHL),

útočníci: Jan Dufek (Litvínov),, Martin Nečas (Kometa Brno), Adam Musil, Michael Špaček (oba Red Deer/WHL), Lukáš Jašek (Třinec), David Kaše (Chomutov), Petr Kodýtek (Plzeň), Daniel Kurovský (Vítkovice), Kristian Reichel (Litvínov), Filip Chlapík (Charlettetown/QMJHL), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin.), Šimon Stránský (Prince Albert/WHL), Filip Suchý (Omaha/USHL), Tomáš Šoustal (Kelowna/WHL).

Přípravný zápas hokejistů do 20 let v Kingstonu (Kanada):

ČR - USA 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Branky: 9. a 18. Thompson, 18. Bellows, 20. Greenway.

V nominaci #U20CZE 🇨🇿 pro #MSJ2017 končí obránce Hájek a útočník Anděl. S tímto kádrem vstoupí dvacítka do turnaje v Montrealu a Torontu 🇨🇦 pic.twitter.com/Ex8Sr6hBQk — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 24, 2016

autor: Sport | před 6 hodinami

