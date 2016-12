Dvě klání s Kanadou, skóre 0:13. Jsme silní, tohle už se nestane, říká Chlapík k přípravě

před 13 minutami

Českým juniorům pomalu začíná hokejové mistrovství světa. Zatím poznali, že půjde o pořádně náročnou akci. Ze dvou přípravných duelů proti domácí Kanadě si odnesli potupné skóre 0:13. V noci na zítřek hrají proti Spojeným státům generálku. Mlčící ofenzivu Čechů by mohl rozproudit Filip Chlapík, který včera podepsal s Ottawou tříletý nováčkovský kontrakt. "Jsem strašně rád, že mi klub věří," říká 19letý útočník v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ottawa jistě ví o vašich výkonech v Charlottetownu, máte nejlepší bodový průměr v celé QMJHL. Čemu za to vděčíte?

Sezona je úžasná, daří se jak týmu, tak mě. Mám výbornou roli. V létě jsem hodně makal, takže jsem šťastný, že to takhle jde. Do sezony jsem šel s velkým sebevědomím, což mi pomohlo.

Přitom v rozvojovém kempu jste šéfy moc nepotěšil, viďte?

Ottawa byla nespokojená hlavně s mojí fyzičkou a přístupem. Během léta jsem musel přepnout a změnit se, jinak by to bylo špatné. Myslím, že cíl jsem splnil. Teď jsou se mnou velice spokojení.

Komunikujete s klubem pravidelně?

Zrovna včera jsem s Ottawou mluvil. Byli nadšení, těší je moje sezona a přístup. Jinak po každém týdnu musím hodnotit svou hru a trénink. Podle toho, co říkali, jsou šťastní.

Vidíte se za rok v NHL?

Na to teď nemyslím, chci se soustředit na druhou půlku sezony a na mistrovství světa. Pak se uvidí.

Letos se vám daří extrémně, ale dobrá čísla jste měl vždycky. V reprezentaci to ale většinou bylo výrazně horší. Přemýšlel jste někdy o tom, čím to je?

Vím o tom, ale snažím se na to nemyslet. Máme dobrý tým, výborné vedení. Vím, že jestli si to budu užívat a hrát jako v klubu, body určitě přijdou. Hlavně mě zajímá, abychom udělali úspěch, ale samozřejmě bych k němu chtěl přispět.

Současnou sezonu v reprezentační dvacítce jste odstartoval kempem ve Finsku, kde byly i další opory týmu. Dvě porážky proti domácímu výběru se skóre 2:11 trenéra Jakuba Petra vůbec nepotěšily. Co jste od něj slyšeli?

Z naší strany to určitě nebylo ideální, měli jsme pak výstupní pohovory a každý si něco vyslechl. Moc chvály tam samozřejmě nebylo.

Výsledkově vám zatím nevychází ani příprava na mistrovství. Domácí Kanadě jste podlehli 0:8 a 0:5. Co bylo špatně?

Tak všichni jsme se sešli, měli tři tréninky a hned hráli s Kanadou, která už byla sehraná a rozehraná. Zápasy jsme každopádně nezvládli, ale je to příprava. Koukneme se na videa a řekneme si, co bylo špatně. Myslím, že máme tým na to, aby se tohle už nestalo.

Jaká je nálada v týmu? Nemuseli jste si promlouvat do duše?

Nálada je úžasná, jsme si hodně blízcí. Jak se turnaj blíží, je to lepší a lepší. Všichni jsou hrozně natěšení, promluvy do duše ještě přijdou před turnajem.

Co říkáte na sílu mužstva? Pavel Zacha spíš nedorazí, kvůli zranění vypadl Dominik Lakatoš, ale zase se uzdravil David Kaše.

Síla mužstva je velká. Jak jsem řekl, parta je úžasná, to je základ úspěchu. Není to o jednotlivcích, ale o celém týmu.

Považujete za klíčovou už skupinovou fázi? Vyhnout se domácí Kanadě a neoblíbeným Spojeným státům by vaše čtvrtfinálové šance asi dost zvýšilo.

Určitě by to bylo super, ale jestli chcete vyhrát, musíte porazit kohokoliv. Musíte jít zápas od zápasu. Já pevně doufám, že to vyjde.

