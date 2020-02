Finsko - Česko 1:3. Zohornům to spolu svědčí, dvěma góly rozhodli o výhře nad Finskem

Bratři Zohornové ve druhé části přesně ukázali, co to znamená dát branku do kabiny. Šest vteřin před koncem se totiž po spolupráci s oběma svými sourozenci prosadil Tomáš Zohorna, který zajistil českému týmu vedení. To se mohlo ve druhé části přiklonit na kteroukoliv stranu, pokračuje však gólový půst, který se projevil už v zápase Česko - Švédsko. Oproti prvnímu zápasu národního týmu je však dnes k vidění více šancí.