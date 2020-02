Česko - Švédsko 1:0. Češi vstoupili do zápasu aktivně a po Šťastného brance vedou

První třetina je minulostí, Češi po ní vedou zaslouženě 1:0. Česká reprezentace odstartovala do turnaje hodně aktivně a v prvních minutách diktovala tempo hry, čehož využila čtvrtá pětka. Jakub Flek rozjel rychlou akci, našel Davida Šťastného a ten otevřel skóre. Švédi se dostali více do hry až v posledních pěti minutách a mohli srovnat, Roman Will je však zatím velmi jistý. Do druhé třetiny si Tre Kronor přenesou ještě necelou minutu přesilové hry.