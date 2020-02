Dříve z ní měli trhací kalendář, s Rosolem se Kadaň zvedla. V lize, kde o nic nejde

Hokejová Kadaň natáhla na začátku sezony v první lize v součtu s minulým ročníkem sérii porážek na neuvěřitelných 40 zápasů. Až koncem října, po více než deseti měsících, zažili svěřenci trenéra Petra Klímy pocit vítězství. Od té doby přidali dalších 13 triumfů, ale přesto hrají v uzavřené soutěži nedůstojnou roli.

Kadaňští hokejisté vystupují v druhé nejvyšší soutěži pod názvem Trhači, avšak v posledních letech si z nich soupeři spíše dělali trhací kalendář. V roce 2017 pod sebe ještě stlačili sestupující Most, jenže pak se první liga uzavřela a Kadaň skončila dvakrát beznadějně poslední. Beztrestně.

Od 10. prosince 2018 do 21. října 2019 v lize pouze prohrávala. Vytvořila neuvěřitelně dlouhou a smutnou šňůru 40 porážek v řadě, mezi nimiž nechyběly ani výprasky s 11 nebo 14 obdrženými brankami.

Výsledkovou mizérii přerušili Trhači v domácím duelu s Jihlavou (2:1) a od té doby mají vyrovnanější bilanci 13 vítězství a 22 porážek. V tabulce, jež je momentálně rozdělena na část vítězů a poražených, se Kadaň dostala před nováčka ze Sokolova a dotírá na čtrnácté Ústí nad Labem.

Před odchodem do Hradce Králové pomáhal v Kadani coby konzultant Vladimír Růžička, později přišla na jeho místo jiná hokejová legenda spojená s Litvínovem a národním týmem, Petr Rosol. Tomu generální manažer a hlavní trenér Klíma udělil rozsáhlejší pravomoce.

"Petr mi volal po Vláďově odchodu a domluvili jsme se. Růža dělal jen tréninky, ale já chodím na střídačku i při zápasech, koučuju," říká Rosol, který se zná s Klímou odmalička. V Litvínově spolu vstoupili do velkého hokeje, na vojně v Jihlavě vytvořili památnou formaci spolu s Vladimírem Kamešem.

Klíma v roce 1985 emigroval, odehrál 13 sezon v NHL a v roce 1990 s Edmontonem získal Stanley Cup. Rosol byl u zlatého mistrovství světa 1985 v Praze, má další tři bronzové medaile z MS a jednu z olympiády. Kariéru dohrával vedle Litvínova také ve Švýcarsku a v Německu.

Po 35 letech se staří parťáci sešli v jednom klubu. "Kadaň dlouho trčela na posledním místě. Statistika mluví jasně a není to nic příjemného. Ale dohodli jsme se s Petrem, že s tím něco uděláme, a ono to jde. V části poražených se nám docela daří," míní Rosol.

Start sezony byl pro Trhače velmi složitý i proto, že skládali mužstvo za pochodu. Neabsolvovali společnou letní přípravu a Klíma dlouho neměl jistotu, zda mužstvo vůbec postaví. Takový problém neměla Kadaň poprvé, už v létě 2018 se uvažovalo o prodeji prvoligové licence.

První ligu se ve městě podařilo zachránit, nicméně Kadaň v ní i přes lehké vzedmutí z posledních měsíců nehraje důstojnou roli. "Hrají to s takovými hráči, kteří je předurčují na pozice, kde jsou. Ta licence je jejich, ne moje," říká stručně ředitel soutěže Pavel Setikovský.

"Dostali se do první ligy sportovní cestou, podali přihlášku a teď hrají, jak hrají," dodává Setikovský. V předešlých dvou sezonách a zkraje té aktuální si ostatní týmy jezdily do Kadaně pro téměř jisté body. Obraz, jaký si tím liga vytváří, Setikovský komentovat nechce.

Jen o chlup lépe než Kadaň jsou na tom v tabulce od uzavření soutěže v roce 2017 mužstva Benátek nad Jizerou a Ústí. Trojice, která by v lize s baráží nebo přímým sestupem hrála o záchranu, se místo toho drží, přestože za ostatními kluby viditelně zaostává.

Od příští sezony se systém, který Český hokej zavedl kvůli nedávnému juniorskému šampionátu a výchově hráčů pro reprezentační dvacítku, změní. Jenže do té doby se první liga rozšíří ještě o jeden klub, postupující z aktuálního ročníku třetí nejvyšší soutěže.

Ročník 2020/21 tedy v první lize rozehraje sedmnáctka mužstev, během dvou let se počet sníží na čtrnáctku. Podle posledních sezon se zdá, že i 16 nebo 17 účastníků už je přespříliš. "Asi je to pravda," říká Setikovský.

Co říká na bodové rozdíly mezi osmičkou týmů v části poražených, které způsobily, že o postup do předkola bojují Jihlava, Třebíč, Frýdek-Místek a Prostějov, zatímco Benátky, Ústí, Kadaň a Sokolov dávno nabraly velké manko a dohrávají pouze o umístění?

"Neříkám na to nic. Až se bude sestupovat, spoustu týmů bude mít jiné výsledky," odpovídá ředitel soutěže bez dalšího komentáře. "Uzavření a rozšíření ligy byl úplný nesmysl. Klubů je hodně, a navíc se ve spodní části de facto o nic nehraje," uznává také kadaňský Rosol.

"Každý chce být co nejvýše, my se snažíme dostat před Ústí, ale až se bude sestupovat, budou k tomu muset všichni přistoupit jinak. Soutěž bude mnohem atraktivnější," pokračuje. Do Kadaně přišel až vloni v listopadu, nicméně její nedávnou minulost dobře zná.

Trhači byli dvakrát s obrovskou ztrátou poslední. Je tedy zjevné, že na první ligu nemají výkonnost? "Pravidla jim ale holt dovolila zůstat," krčí rameny bývalý kouč Ústí nebo Českých Budějovic. "Snažíme se hokej v Kadani pozvednout a myslím, že v tom budeme pokračovat," doplňuje.

Pro šest mužstev včetně Kadaně soutěž za necelé tři týdny skončí. Desítka týmů se v play off popere o přímý postup do extraligy a za několik měsíců pak první liga nabobtná o sedmnáctý klub.

To kvůli rozhodnutí svazu, který chtěl v uzavřené soutěži připravit juniory na domácí MS. Nakonec měla česká dvacítka v týmu minimum hráčů z první ligy a blíže než k bojům o medaile byla sérii o udržení.