Další český mladík blízko NHL. Chlapík podepsal nováčkovskou smlouvu s Ottawou

před 5 hodinami

Český útočník Filip Chlapík, který se momentálně připravuje s českou reprezentací do dvaceti let na nadcházející juniorský světový šampionát, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Ottawou.

Praha - Český hokejový útočník Filip Chlapík podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Ottawou. Devatenáctiletého hráče, který se připravuje s reprezentací do 20 let na nadcházející mistrovství světa, Senátoři získali v druhém kole loňského draftu NHL.

"Mám obrovskou radost. Nečekal jsem, že by k tomu došlo tak brzo. Jakkoliv se mi povedl start do letošní sezony, byl jsem nohama pevně na zemi," uvedl Chlapík na webu společnosti Sport Invest, která jej zastupuje. "Výše kontraktu odpovídá postavení Filipa v loňském draftu, jsme spokojeni," řekl agent Robert Spálenka.

"Nesměl jsem o tom mluvit, ale mámě jsem volal"

"Před zveřejněním podpisu smlouvy ze strany klubu jsem o tom samozřejmě nesměl mluvit, nicméně domů jsem zavolat musel. V radosti jsem ale zapomněl na časový rozdíl a mámu jsem tak nejprve vzbudil a pak i rozbrečel. Rodina je pyšná a já jim chci dělat co největší radost. Moje cesta teprve začíná," uvědomuje si útočník kanadského juniorského týmu Charlottetown Islanders.

Pražský rodák má za sebou vydařený vstup do sezony, v 26 zápasech nasbíral 44 bodů za 20 branek a 24 asistencí. V bodování QMJHL je devátý. Do Charlottetownu se po MS vrátí. "Čeká mě spousta zápasů, ve kterých budu chtít posbírat co nejvíce zkušeností. V létě se pak poperu o další výzvy. Podepsaná smlouva je teprve začátkem a velkou motivací," řekl Chlapík, kterého si Ottawa vybrala jako celkově 48. hráče draftu.

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související články