Že nebude o co hrát? Za tato slova by hráč z Komety vyletěl na minutu, říká Zábranský

Majitel, generální manažer a trenér hokejistů Komety Brno Libor Zábranský vítá, že nadcházející ročník extraligy bude nesestupový, prvoligovému vítězi zůstane právo na přímý postup mezi elitu a soutěž se může pro sezonu 2021/22 rozrůst na 15 účastníků. Sám jako člen výkonného výboru Českého hokeje v pátek toto opatření kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru podpořil svým hlasem.

"Ve svých názorech jsem konzistentní. Šestnáct let dělám manažera a říkám, že přímý postup a sestup je nejspravedlivější model. Ve všech sportech, nejen v hokeji - to říkám ze svých zkušeností. Vím, jaké úsilí a obrovské množství peněz, respektive přeplácení průměrných extraligových hráčů, které musíte do první ligy brát, abyste si zajistili široký kádr, to stojí," řekl Zábranský klubovému webu Komety.

"Jinak se ze spodku první ligy nahoru nedostanete, zatímco v extralize se na blížící se baráž můžou poslední týmy připravovat, vy si procházíte bojem, zraněními a vším okolo. Proto jsem vždycky tvrdil, že velká baráž je pro týmy z první ligy nespravedlivá. Vždycky si budu stát za přímým postupem, a proto jsem pro něj taky zvedl ruku," prohlásil. Kometa se v roce 2009 vrátila do extraligy po 13 letech a bylo to díky tomu, že získala licenci od Znojma.

"Vím, že někteří kolegové, majitelé nebo manažeři na mě byli naštvaní, ale je potřeba si uvědomit, že ve výkonném výboru nesedím jako Kometa, ale jako Libor Zábranský. Přijal jsem tuhle nabídku od Tomáše Krále a s tím si nesu i zodpovědnost," doplnil Zábranský. V sezoně 2021/22 vítěz první ligy do extraligy přímo postoupit nemůže, bude hrát baráž se 14. týmem.

Prezident svazu původně navrhoval čtyřletý plán s dvěma nesestupovými sezonami a možností, že se nejvyšší soutěž rozroste až na 16 celků. Nakonec se zrodil model na tři sezony, který se od ročníku 2022/23 vrací k 14 účastníkům. Návrh Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) se zachováním 14 týmů a baráže posledního celku s vítězem první ligy neprošel.

"Když se na tenhle návrh Tomáše Krále podívá někdo normální optikou, bez jakéhokoliv ovlivnění, tak mu přece musí dojít, že v dobré víře dělá to, co všichni ostatní například ve svých firmách. Ti šetří a dělají úsporné balíčky, jinými slovy se nachystat na všechny rizika a hrozby, které ještě můžou přijít. Nic jiného v tom není a nebylo. Koneckonců si naopak myslím, že by bylo špatné, kdyby návrh pomoci a ochranné lhůty nepřišly," připojil Zábranský.

Podle něho je potřeba si uvědomit vniklé finanční ztráty. "(Ředitel extraligy) Josef Řezníček s (manažerem sportovního oddělení Českého hokeje) Tondou Vansou ze svazu dělali mezi jednotlivými kluby průzkum a došli k závěru, že se vzhledem k neodehranému play off a dalším okolnostem blížíme ke ztrátě půl miliardy," podotkl Zábranský.

"Neměli bychom se postarat o to, aby ta ztráta nenarůstala dál? Všichni přece sdílíme zájem o to, aby bylo v hokeji co nejvíce peněz. A když jako manažer vidím takové ztráty a další možné hrozby, měl bych se postarat o to, aby byly co nejmenší ve svém klubu," řekl Zábranský.

"A pokud mám zodpovědnost další, jakou je místo ve výkonném výboru ČSLH, pak svým názorem a hlasováním ovlivňujete dění i v první, druhé lize, ale i krajích, mládežnických soutěžích, reprezentaci a tak dále. Tady se nejedná pouze o extraligu," doplnil.

Odmítá názory, že by některé kluby v sezoně neměly o co hrát. "Kdyby to řekl nějaký manažer, trenér nebo hráč v Kometě, na minutu letí ven. Já skládám mančaft na titul. My chceme vyhrávat, a jestli někdo řekne, že když prohraje, tak se nic nestane, tak se na mě nezlobte, ale radši ať to vůbec nedělá. To je jako kdyby šel boxer do ringu a řekl si, že se nic neděje, když mu soupeř přerazí nos a pošle ho k zemi," podotkl Zábranský.

"Podobá vyjádření akorát vnáší chaos mezi fanoušky a z mého pohledu evidentně poškozují extraligu. Navíc si vybavte, že jsme se do finále za Zdeňka Venery dostali z předkola a oba tituly jsme šli ze šestého, respektive pátého místa. V play off se může stát všechno. Je to jiná soutěž," doplnil Zábranský. V nadcházejícím ročníku bude hrát play off 12 celků.