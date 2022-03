Přežili jsme vlastní smrt, nechtěl bych být v kůži Olomouce, hodnotil Hruška

Dvěma brankami napomohl svému týmu k prvnímu vítězství v sérii předkola play off proti Olomouci vítkovický hokejista Jan Hruška. Vítkovice vyhrály, přestože v prodloužení inkasovaly jako první a gól odvolal až videorozhodčí po trenérské výzvě domácích.

Šestatřicetiletý útočník a dvojnásobný extraligový mistr s Kometou Brno připustil, že pro domácí to bylo utkání se šťastným koncem.

"Byla v tom spousta emocí, jak to v play off bývá. Asi ta série bude vypadat podobně celá. Ale mělo to dnes šťastný konec pro nás," řekl zkušený vítkovický centr.

Vítkovice utkání dobře rozehrály, jenže za stavu 2:0 jim nevyšel konec druhé části, ve kterém o náskok přišly.

"Zdvižený prst to pro nás určitě je. Nehrajeme ale proti žádným nazdárkům," prohlásil Hruška na adresu soupeře. "My jsme dali dva góly, oni je dali o chvíli později. Byly situace, které si musíme trochu rozebrat a příště je zahrát jinak, ale to nemění nic na tom, že to sehráli dobře u těch gólů. My jsme jich však dali naštěstí více," připojil Hruška.

Než se Ostravanům povedlo v 73. minutě vstřelit vítězný gól díky Marku Kalusovi, prožili si muka na střídačce. Po pěti minutách prodloužení totiž zavěsil olomoucký Jan Bambula, hosté už bouřlivě slavili vítězství, ale nakonec byl po trenérské výzvě a dlouhém posuzování momentu u videa gól odvolán jako neregulérní kvůli postavení Davida Krejčího v domácím brankovišti.

"Bylo to hrozně dlouhé. Jen čekáte a cítíte bezmoc, nemůžete to nijak ovlivnit. Ale dopadlo to pro nás dobře. Určitě bych nechtěl být v kůži Olomouce. Pak padl ještě gól na druhé straně a máme první bod. Dá se říct, že jsme přežili vlastní smrt," uvedl Hruška.

Už první zápas severomoravského derby přinesl emoce a několik rozmíšek. Olomoucký Lukáš Klimek musel po faulu na Lukáše Kováře ve druhé třetiny do sprch, mstitel Dominik Lakatoš zase dostal trest na pět minut.

"Bude to takhle pokračovat. Za mě to byl zbytečný zákrok, ale je to play off, takže není potřeba brečet. Kovy to nakonec dohrál, má nějaký šrám, ale není to nic, co by ho brzdilo. To, že se za něj Laky postavil, tak to jen ukázalo, že náš tým stojí při sobě ať je to, jak je to," dodal Hruška.