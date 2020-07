Zadlužený Chomutov míří do krajského přeboru. Odmítl se přihlásit do první ligy

Hokejisté Chomutova se v příští sezoně v první lize nepředstaví. Vedení zadluženého klubu na oficiálním webu uvedlo, že se rozhodlo přihlásit jen do krajského přeboru. Pirátům se nepodařilo dohodnout se všemi hráči, aby se vzdali 70 procent pohledávek vůči klubu.

Snížení velké části dluhu byla podmínka skupiny investorů v čele s bývalým brankářem Martinem Altrichterem, kteří chtěli s Chomutovem spolupracovat.

"Šéf hráčské asociace Libor Zbořil i samotní hráči se snažili najít shodu s menšinou kolem agenta Tomáše Krejčího, která s návrhem nesouhlasila, ovšem to se nepodařilo, takže seniorský hokej bude v Chomutově na krajské úrovni," uvedl předseda výkonného výboru zapsaného spolku Daniel Badinka.

Hráčský agent Tomáš Krejčí ze společnosti Unlimited Sports Management již dopředu avizoval, že s chomutovským návrhem jeho klienti nesouhlasí.

"Pan Badinka si asi ještě nenalil sklenici čistého vína, aby pohlédl pravdě do očí. V pátek večer mi napsal, že se mnou přestává komunikovat, a že máme čas do pondělního poledne, zdali jdeme do akce ́30 procent, či nikoli. Pokud ne, zveřejní, kdo to blokuje. Odepsal jsem mu, že nemusí čekat do pondělí, že stanovisko hráčů je neměnné a ať to zveřejní hned," uvedl Krejčí.

Podle zástupců Chomutova souhlasila s odpuštěním dluhu většina hráčů, z 60 bylo proti jen sedm, které zastupuje Krejčí. Jedná se například o Bretta Flemminga, Juraje Valacha nebo Justina Peterse.

"Snažili se nás jen dostat pod tlak, že jiné agentury na rozdíl od nás vše pochopily. Ale to nás moc nezajímá. Když chce klub hráče se zkušenostmi z NHL, musí počítat, že on i my budeme vyžadovat profesionalismus, na který jsou dotyční zvyklí z profesionálních klubů a lig. Bude očekávat a vyžadovat stoprocentní dodržení toho, co se podepíše," podotkl Krejčí a zároveň zpochybnil informaci, že proti možné dohodě jsou jen hráči, které zastupuje.

Severočeský klub má ekonomické problémy již několik let, akciová společnost, která jej v minulosti řídila, je v úpadku a její dluhy se odhadují na 37 milionů korun. Insolvenci již řeší soud. Seniorský tým nyní řídí loni založený spolek Piráti Chomutov, za nímž stojí místní patrioti. Ani jim se však nepodařilo klub finančně stabilizovat.

Pokud se skutečně Chomutov do první ligy nepřihlásí, bude ji v příští sezoně hrát 18 celků. Licence účastníkům by měl Český svaz ledního hokeje potvrzovat příští týden, do konce července musí kluby prokázat stoprocentní bezdlužnost.

"Vedení Českého hokeje vzalo na vědomí prohlášení klubu Piráti Chomutov, že nebude moci prokázat bezdlužnost vůči hokejovým subjektům a splnit tak podmínky pro účast v Chance lize. Oficiální písemné vyjádření v tomto smyslu jsme nicméně zatím neobdrželi," uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

"Musíme proto počkat, až se tak stane nebo do konce července, kdy vyprší lhůta stanovená pro doložení bezdlužnosti vůči hokejovým subjektům licenčním řádem. S definitivní platností rozhodne výkonný výbor Českého hokeje, který se sejde 11. srpna," dodal Zikmund.