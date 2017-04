Výstavba nové hokejové haly pro Kometu se znovu přiblížila, město získalo potřebné pozemky

před 44 minutami

V Brně se mohou pomalu začít těšit na novou hokejovou halu pro dvanáct tisíc diváků. Město získá potřebné pozemky.

Brno - Město Brno se po ročním jednání dohodlo se společností Eiskon Develop, že od ní výměnou získá poslední chybějící pozemky pro stavbu nové hokejové haly za Lužánkami. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO). Směnu musí schválit ještě květnové zastupitelstvo. Investorem stavby nebude město, ale hokejová Kometa Brno. Radnice jí nabídne pozemky ke stavbě haly, která má podle loňských informací stát řádově stovky milionů korun a nabídnout 12.000 míst.

Město jednalo se společností několikrát, ale vždy neúspěšně. Majitel přišel se znaleckým posudkem na své pozemky 22 milionů korun, město mělo posudek na 11 milionů korun. "Majitel nakonec téměř po ročním vyjednávání uznal posudek nezávislé instituce na 11 milionů korun. Pozemky, které mu vyměníme, jsou oceněné na 65 milionů korun. Proto společnost Eiskon Develop městu doplatí 54 milionů korun," řekl Mrázek.

Podle něj je to dobrá zpráva a poděkování Kometě v době, kdy získala titul mistra extraligy po 51 letech. "Jednání však byla delší a v té době jsme ještě nevěděli, že se tak stane," poznamenal náměstek, který tak chtěl vyvrátit možné spekulace, že město pozemky získalo právě kvůli vybojovanému titulu.

Nyní musí záměr směny viset 15 dnů na úřední desce. Potom se vrátí do rady a po potvrzení půjde do zastupitelstva. "Po dokončení směny bude puk na straně Komety. S ní budeme rádi jednat o dalších krocích, aby mělo město co nejdříve nový hokejový stadion," dodal Mrázek.

Podle města Kometa dokončila studii proveditelnosti nové haly. Nyní se bude jednat o financování projektu, které by měla pokrýt soukromá sféra. Kometa ho chce řešit společně s významným partnerem klubu, kterým je finanční společnost DRFG.

autor: ČTK | před 44 minutami

Související články