Zábranský bude pokračovat jako hlavní kouč Komety. Někde určitě uberu a kádr chci udržet, slibuje

Majitel Komety Brno Libor Zábranský potvrdil, že zůstane hlavním trenérem u extraligového mistra. "Kádr chci udržet," slibuje.

Brno - Hlavní kouč hokejových mistrů z Komety Brno a současně majitel klubu Libor Zábranský bude na trenérské lavičce i v příští sezoně. Změny chystá v realizačním týmu, ale pokusí se v maximální míře zachovat současný kádr. A nadále chce dávat prostor ke hře i talentovaným mladým hokejistům z vlastní líhně.

Zábranský sedí v klubu na několika židlích, což představuje pořádný pracovní záběr. "Určitě z něj uberu. V realizačním týmu dojde k velkým změnám, ale neuberu z pozice hlavního kouče," řekl na dnešním setkání s novináři Zábranský.

Všechny změny se chystá zveřejnit až začátkem května. "Myslím, že není nikdo, s kým bych ze současného hráčského kádru nepočítal. Je otázkou, jak se budou cítit hráči, kterým končí smlouvy. S těmi budu rovněž jednat," uvedl Zábranský. Jedno z nejbližších jednání ho čeká se zkušeným útočníkem Martinem Eratem. "Nevím, jestli bude pokračovat. Pokud se bude chtít vrátit do Ameriky s rodinou, tak má na to svaté právo. Zatím jsem od něj rozhodnutí neslyšel," řekl Zábranský.

Za velký přínos své trenérské role považuje to, že pod jeho vedením mohou sbírat extraligové zkušenosti mladí hokejisté. A to i za cenu toho, že po získání jména zamíří do zámoří.

"Mladí budou nadále dostávat prostor"

"Jsem přesvědčený o tom, že kdybych nestál na střídačce, mladí tolik prostoru nedostanou. Trenéři hrají o sebe, o svoje smlouvy, o svoje peníze. Nechci vyzdvihovat moji zásluhu, tak to prostě je. Počítáme s tím, že když budou šikovní a vysoko na draftu, tak odejdou. Je to přirozené a my s tím nic nenaděláme," uvedl Zábranský a na příkladu osmnáctiletého Martina Nečase poukázal na důležitost spolupráce se zkušenými spoluhráči přímo na ledě.

"Moc mu pomohli Marek Kvapil s Martinem Eratem. Pokud by Nečas nedostal prostor v přesilovkách a v kreativní hře, tak bychom se o něm dnes vůbec nebavili," řekl hlavní trenér Komety o talentovaném autorovi čtyř gólů v play off.

Oslavy v Brně jako po Naganu

Kometa má za sebou několikadenní oslavy titulu a i Zábranský si je vychutnal naplno. Prý jim nic nechybělo. "Co se dělo v sobotu na Zelném trhu, bylo nepopsatelné. Nagano jsem nezažil, byl jsem tehdy v Americe, ale ti, co u toho byli, tvrdili, že to bylo srovnatelné," vrátil se Zábranský ke splnění svého snu, za kterým vykročil před dvanácti lety.

Tehdy se po skončení hráčské kariéry kvůli zdravotním problémům vrátil do Brna a začal zvedat z popela v minulosti slavný klub, který se pohyboval kvůli dluhům na hranici klinické smrti.

"Byl tady neuvěřitelný binec. První dva roky byly očistcem. Dával jsem do toho spoustu svých peněz, sponzoři projektu nevěřili. Dalším zlomovým bodem bylo získání extraligy ze Znojma. Následná sezona také nebyla snadná. Musel jsem jít na chvíli i na střídačku. Zarputilostí se extraliga zachránila. A dostali jsme se až na úroveň posledních šesti let, kdy jsme byli třikrát ve finále. Tak špatně to tedy neděláme," popsal Zábranský složitou cestu, kterou musel s nejbližšími spolupracovníky projít. Zisk titulu bere jako odměnu a satisfakci.

Teď ale pomalu zaměřuje pozornost na další sezonu a letní přípravu. Pro ni nastavil model s individuálním přístupem. "Něco jiného potřebují mladí, kteří se ještě neumějí ke svému tělu chovat. Starší hráči dostanou volnost. Jsou to profíci. Věřím, že se připraví dobře a přijdou až na led," řekl Zábranský. Jeho záměrem je začít přípravu na ledě o týden později. Prioritou Komety nebude start v Lize mistrů, ten poslouží pouze jako příprava na extraligu, v níž bude cílem opět postup do play off.

