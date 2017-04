Cílem bylo hrát o medaile, jsme zklamaní, litoval kapitán osmnáctky Nečas

před 18 minutami

Ač cílil český tým na světovém šampionátu hráčů do osmnácti let na Slovensku na medailové příčky, nakonec končí ve čtvrtfinále. Dle kapitána Martina Nečase nelze turnaj hodnotit pozitivně.

Poprad - Čeští hokejisté mohli završit největší obrat v dějinách mistrovství světa hráčů do 18 let, ale nepovedlo se jim to. Ve čtvrtfinále s Finskem předvedli obrovské odhodlání, kdy smazali čtyřbrankové manko, v prodloužení ale kýženého vítězství nedosáhli a prohráli 5:6. Na turnaji skončí nejlépe sedmí, což je daleko za očekáváním.

Před turnajem tým vedený kapitánem Martinem Nečasem vyhlašoval útok na medaili, už základní skupina ale naznačila, že ne vše jde podle představ. Porazit dokázala jen Bělorusko a do čtvrtfinále postoupila z poslední možné čtvrté pozice. "Jsme zklamaní, protože naším jednoznačným cílem bylo hrát o medaile. Celé MS nelze hodnotit pozitivně, protože jsme přes čtvrtfinále nepostoupili," řekl Nečas.

Ve skupině Češi prohráli s Ruskem, Švédskem i USA. "Měli jsme těžkou skupinu, ale na čtvrtfinále jsme se parádně připravili," prohlásil Nečas. Jenomže již ve 26. minutě Finové vedli 5:1. "Jsem hrdý na to, co tým předvedl od první třetiny. Dohnali jsme to parádně, nakonec měl ale bohužel štěstí soupeř," litoval Nečas.

Mladé kometě se turnaj nepovedl

"Prodloužení i případné nájezdy už jsou menší loterie. Měli jsme hodně šancí rozhodnout, ale nepovedlo se nám to. Je to hrozná smůla. Když už se nám povedlo takhle skvěle dohnat ztrátu, tak potom prohrajeme hloupým gólem v prodloužení," mrzelo člena extraligového kádru Komety Brno, která ve středu získala titul po 51 letech.

Právě Nečas chyboval u vítězného gólu Finů. Celkově se mu turnaj nepovedl, nevstřelil ani jedinou branku. "Nepadalo mi to tam. V Kometě dám z patnácti střel pět gólů, tady jsem ze třiceti nedal ani jeden," bědoval osmnáctiletý útočník.

Nejlepší v kanadském bodování českého výběru byl Filip Zadina s bilancí tří branek a stejného počtu nahrávek, za ním zaostali těsně Jan Kern (3+2) a Filip Chytil (2+3).

Chyby vidí Varaďa v defenzívě

"Celý turnaj nás hnali kupředu fanoušci, měli jsme tu rodiny, celý realizační tým se o nás výborně staral. Zklamali jsme, nemůžeme být spokojení. Když jsme hráli to, co nám řekl trenér, tak jsme byli většinou lepším týmem. Akorát se nedostavily výsledky," mrzelo Chytila.

"Čekali jsme určitě lepší výsledek. Těžko teď hledat chyby, ale především bych je hledal v obraně, dostali jsme strašně moc branek. Měli jsme v bránění obrovské mezery. Některým klukům turnaj nevyšel," shrnul vystoupení na šampionátu trenér Václav Varaďa, jehož svěřenci měli z pěti zápasů skóre 20:23.

