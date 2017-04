Tygři zkrotili Vondrku a roztrhli mu dres. Růžička: Že Michala řežou, je jejich taktika

před 1 hodinou

Bodyček při prvním střídání. Roztržený dres. Urputná obrana. Liberečtí Bílí Tygři začali chomutovskému Michalu Vondrkovi věnovat výjimečnou pozornost. A uspěli. Největší hrozbu protivníka vynulovali a semifinále vedou 3:2 na zápasy. V neděli můžou rozhodnout.

Praha - "Piráti jsou tým jednoho muže - Michala Vondrky, který hraje v životní formě a který nás porazil sám," hlesl liberecký trenér Filip Pešán ve středu, kdy Chomutov srovnal sérii na 2:2.

V pátém klání přišla viditelná reakce. Kapitán hostů Vondrka chtěl znovu úřadovat, jenže měl minimum prostoru. Jen co vkročil na led, dostal tvrdý hit od Ondřeje Vitáska. V polovině duelu dokonce musel po souboji s Martinem Ševcem měnit roztržený dres.

Takovou situaci dosud nezažil, ale rozhozený nebyl. Místo obvyklého čísla 82 oblékl náhradní dres s cifrou 24. "Hrál jsem s ní na Slavii," připomněl 34letý útočník.

Soupeře každopádně nezmátl. Nadále musel snášet tuhou a nepříjemnou obranu. "Potýkal jsem se s tím i během sezony. Nic extra. Nechci tím říct, že jsem nějaká superhvězda, ale zažil jsem to několikrát," podotkl Vondrka. "Je to play off. Já jsem nečekal, že to bude nějaká procházka růžovým sadem."

Hlavní tahoun Pirátů strávil v pátek na ledě Bílých Tygrů přes 23 minut, ale zvládl pouze tři střely. Gól žádný. I proto hosté prohráli 1:2 a jsou krok od vyřazení.

Aby si vynutili rozhodující sedmý zápas, musí v neděli bezpodmínečně vyhrát před vlastními fanoušky. Vondrka věří, že navzdory zvýšené bdělosti soka přidá další góly: "Já se nenechám otrávit. Jsem flegmatik i v životě a tohle mě nijak nerozhodí. Já mám tvrdou hru docela rád, takže mi to nějak nevadí."

Růžička: Že Michala řežou, je jejich taktika

Na suverénně nejlepšího kanonýra play-off, který má na kontě už deset tref, spoluhráči spoléhají, byť ne bezmezně. "Michal má super formu, takže mu samozřejmě jdou do těla, ale musíme ho zastoupit my ostatní," řekl Vladimír Růžička mladší.

A pokračoval: "To, že ho řežou, je jejich taktika, ale já si myslím, že Michal se může prosadit i tak. Má formu a věřím, že doma zase pomůže nějakým skvělým výkonem a góly k vítězství. Je to silný hráč a já o něj vůbec nemám strach."

Strach ale možná mají fanoušci Pirátů. V semifinálových utkáních, kdy Vondrka neskóroval, nedali Chomutovští víc než jeden gól.

