Vedoucí Třinec po boji udolal třetí Brno, Plzeň si vyšlápla na Litvínov

Třinec ve šlágru 36.kola hokejové extraligy udolal doma třetí Kometu 4:1. Plzeň si zase na vlastním ledě poradila s Litvínovem 4:2. Venku se nedařilo ani Zlínu,který prohrál v Chomutově 1:3.

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince si pojistili průběžné vedení v extraligové tabulce dnešním vítězstvím 4:1 nad Kometou Brno. Rozhodující dvougólový náskok si domácí vypracovali góly Davida Noska a Erika Hrni, Brno v třetí části snížilo díky trefě Leoše Čermáka, ale na bodový zisk mu to nestačilo.

Při vlastní přesilovce inkasovalo z hole Zbyňka Irgla potřetí a výsledek dovršil Rastislav Špirko. Třinec pokořil Jihomoravany za tři body po šesti zápasech.

První třetina vyzněla jednoznačně ve prospěch Ocelářů. Domácí byli od startu lepší a vytvářeli si šance. Už ve čtvrté minutě Hrňa ideálně nahrál Hrabalovi, který ale ze sóla těsně netrefil branku. Vejmelka pak Kometu dvakrát podržel ještě při střelách Irgla a Krepse, ale odolával jen do 14. minuty. To se do nepovedeného brněnského vyhození z pásma na modré čáře naslepo opřel Nosek a puk si skrz několik hráčů našel cestu do sítě.

Herní dominanci Třince vyjádřil i poměr střel v první dvacetiminutovce - 13:3. A v tlaku domácí vytrvali i ve druhé části, v jejímž úvodu musel Vejmelka znovu zlikvidovat nebezpečný Irglův pokus. Hosté měli problém dostat se do hry. Jedinečná šance se jim ale v půlce utkání naskytla při dvojím vyloučení na třinecké straně. Kometa hrála 76 sekund pět na tři, ale až na pár střel vyložená šance nepřišla.

Tu si naopak zanedlouho znovu vypracovali Oceláři a po Petružálkově ráně za Vejmelkou zazvonila tyč. Vedení Třince navýšil až v 35. minutě Hrňa, který využil špatného zpracování Radima Zohorny a sám před gólmanem nezaváhal.

Skomírající Kometu probudil až těsně před koncem druhé části Martin Erat svou nevyužitou šancí, ale hosté ve třetí třetině začali soupeři pořádně šlapat na paty. Tlak zákonitě vyústil ve snížení: Čermák ho docílil šikovnou tečí před Hrubcem, kterou museli přezkoumat videorozhodčí.

Domácí náskok visel na vlásku. Hosté navíc hráli další přesilovku, ale v ní po neočekávaném odrazu vyhozeného kotouče od zadního mantinelu dostal puk před prázdnou branku domácí Irgl a rozhodl. Hostující naděje záhy definitivně pohřbil Gulašiho faul na Hrabala, za který dostal trest na pět minut a do konce utkání. V závěrečné power play přidal do prázdné branky čtvrtou trefu Špirko.

Plzeň se rozjíždí

Plzeňští přehráli Litvínov 4:2 a připsali si třetí tříbodovou výhru v řadě. Hattrickem se o to postaral nejlepší střelec soutěže Dominik Kubalík, který si polepšil už na 21 gólů. Severočeši si připsali třetí porážku z posledních čtyř duelů.

Chomutov si poradil se Zlínem v poměru 3:1 a i potřetí v sezoně ve vzájemném zápase naplno bodovali. Piráti přerušili sérii dvou domácích nezdarů v řadě díky podařené první třetině, v které získali dvoubrankový náskok Michal Poletín a Brett Skinner. Ve druhé třetině odpověděl na snížení Roberta Říčky svou premiérovou trefou v chomutovském dresu Adam Raška.

Sparťané ukončili sérii tří domácích proher, když porazili Mladou Boleslav 4:0. Bruslařský klub porazili i potřetí v této sezoně a celkově pošesté za sebou mu v bojích o extraligové body nepřenechali ani bod. Čisté konto vychytal Tomáš Pöpperle.

Karlovy Vary zvítězily v souboji dvou nejhorších týmů extraligy na ledě Pardubic 3:2 a svému soupeři se v tabulce přiblížili na rozdíl pouhých dvou bodů. Pro Energii to byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Dynamo potřetí za sebou nebodovalo.

36. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Nosek, 35. Hrňa, 51. Irgl (Roth), 59. Špirko - 47. L. Čermák (Haščák, Kováčik). Rozhodčí: Čech, Hradil - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 7:7, navíc Gulaši (Brno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Hrabal, Jank, Nosek - Dravecký, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - J. Sýkora, Špirko, Chmielewski. Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, H. Zohorna, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Zaťovič - Haščák, V. Němec, F. Dvořák - Kratochvíl, R. Zohorna, Dymáček - M. Novák. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Piráti Chomutov - PSG Zlín 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Poletín (Rutta, Koblasa), 17. Skinner (Huml, Vondrka), 36. Raška (Kudělka, Sklenář) - 30. Říčka (P. Holík, Blaťák). Rozhodčí: Mrkva, R. Svoboda - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:9, navíc Dlapa 10 min. a 5 min. a do konce utkání - Okál 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3892.

Chomutov: Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, Kudělka, od 30. navíc R. Havel - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, Raška, Slenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Gazda, Žižka, Řezníček, Blaťák - Bukarts, P. Holík, Říčka - D. Šťastný, Popelka, Kubiš - Okál, Chytil, O. Veselý - Gago, Roman Vlach, Maruna. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamerlík a R. Hrazdira.

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Kratěna, 32. D. Kubalík (T. Svoboda), 41. D. Kubalík (Kratěna), 59. D. Kubalík (T. Svoboda) - 16. J. Černý (M. Hanzl, Jurčík), 27. J. Černý. Rozhodčí: R. Polák, Pavlovič - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 4708.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Němeček, Čerešňák, Moravčík, D. Sklenička, Pulpán - T. Svoboda, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - Hrnka, Kracík, Lev - Kodýtek, Koreis, Vondráček. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Litvínov: Petrásek - Gula, Z. Sklenička, K. Pilař, K. Černý, F. Pavlík, Kokeš - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Havlíček, Trávníček - Babincev, Válek, Mical. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Sýkora (Nahodil, Redenbach), 39. Čáslava (Redenbach) - 4. Tomáš Dvořák (Gorčík, Vachovec), 9. Gorčík, 27. T. Rachůnek (Tuominen, Mikulík). Rozhodčí: Hodek, Kika - Blümel, Barvíř. Vyloučení: 6:5, navíc Johnson (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 6414.

Pardubice: J. Hübl - L. Havlík, Schaus, Čáslava, Leduc, Ovčačík, Ščotka, Nedbal - P. Sýkora, Redenbach, Johnson - Klimenta, Nahodil, Rolinek - M. Beran, Tomášek, Hubáček - Bárta, T. Kaut, Starý. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Karlovy Vary: Honzík - Benák, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, Tomáš Dvořák, Baránek - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Dušek, Mullane - Flek, Gríger, D. Kindl. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 37. Bulíř (Ševc), 54. L. Krenželok (Ordoš, P. Jelínek) - 60. Olesz (O. Roman, Tybor). Rozhodčí: Lacina, M. Petružálek - Bláha, Špůr. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 5623.

Liberec: Lašák - Jánošík, Ševc, Mojžíš, Derner, Pyrochta, Vitásek, Kolmann - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, M. Procházka - Hrabík, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Vítkovice: Bartošák - Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Kovář, Výtisk, Sedlák - Tybor, O. Roman, Kucsera - Szturc, Y. Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Hudeček, Balán, E. Němec. Trenéři: Trnka a Vůjtek st.

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. A. Kudrna (Cingel, Uher), 27. P. Vrána (J. Hlinka, Kumstát), 37. Ihnacak (Forman), 54. Piskáček (Uher, Cingel). Rozhodčí: Pešina, Bejček - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 6238.

Sparta Praha: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Nedomlel, Švrček, Barinka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Mladá Boleslav: Lukáš (41. Maxwell) - Stříteský, Voráček, Kurka, Jan Hanzlík, Trončinský, Štich, od 21. navíc Holub, od 41. navíc Bernad - Hyka, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Jonák - Pospíšil, Žejdl, L. Pabiška - Ďurač, Volf, Jiránek. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

