Zlomený nos a patnáct stehů. Gulaši poslal Hrabala hlavou na mantinel. Čeká ho stopka, myslí si Irgl

před 25 minutami

Šance, krásné kombinaci, šťastné góly i tvrdé zákroky. Utkání o čelo extraligové tabulky mezi Třince a Brnem opět splňovalo i ta nejpřísnější měřítka hokejové kvality. Nepříjemně však duel skončil pro třineckého obránce Josefa Hrabala, kterého před vlastní střídačkou poslal hlavou na hranu mantinelu Michal Gulaši. Hrabal si podle informací deníku Aktuálně.cz z nebezpečného zákroku odnesl četné šrámy v obličeji včetně zlomeniny nosu a patnácti stehů. Zápas, svůj šťastný gól i faul Gulašiho po zápase okomentoval kapitán Ocelářů Zbyněk Irgl.

Zbyňku, na třetí gól vám před prázdnou branku namazal brankář Komety Karel Vejmelka. Šlo to vůbec nedat?

Všechno jde nedat. (smích) Ten puk se trošku kroutil, takže jsem se jenom soustředil na to, ať ho zpracuju.

Kdy jste dal naposledy takhle lehký gól?

Snad nikdy, opravdu si nepamatuju, jestli se mi něco podobného přihodilo.

Před tím vám ale Vejmelka pochytal velké množství šancí...

Je to tak. Je velký, v bráně zabere spoustu místa. Dnes Brno určitě podržel, chytal výborně.

Byl to rozhodující gól zápasu? Vedli jste jen jednu branku a Kometa se chystala k náporu.

To asi jo, ale pořád si myslím, že jsme ten zápas celkově sehráli velice dobře. Měli jsme skvělý pohyb, hráli jsme kompaktně. V pěti lidech dopředu, v pěti dozadu. Bez okýnek v obraně.

V první třetiny jsme Kometu drtivě přestříleli v poměru 13:3. Přesně takhle jste asi chtěli nastoupit, že?

Chtěli jsme na ně vlítnout, což se nám povedlo. Opravdu jsme hráli dobře. Navíc jsme chtěli tak nějak odčinit výkon ze Zlína. Tentokrát jsme si začátek pohlídali a vyhráli.

Na konci utkání pak Brno definitivně zlomil zákeřný faul Michala Gulašiho na Josefa Hrabala. Jak jste ho viděl?

Viděl jsem ho až potom na kostce. Bylo to nebezpečné, dal Hrabošovi krosček, ten pak šel hlavou na hranu mantinelu. Myslím, že Gulaši si za to určitě takové tři zápasy nezahraje. Víc bych to ale komentovat nechtěl.

(Pozn. Podle informací deníku Aktuálně.cz si z tohoto zákroku odnesl Hrabal zlomený nos a patnáct stehů v obličeji. Zápas nedohrál ani brněnský Martin Zaťovič, který si už v první třetině zlomil ruku.)

autor: Ondřej Kuchař | před 25 minutami

Související články