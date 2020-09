V Litvínově si zachytali čtyři brankáři, Štěpánka čeká vyšetření

Na pouhých pět minut a 50 sekund se zkrátilo účinkování třineckého brankáře Jakuba Štěpánka v předehrávce 11. kola extraligy na ledě Litvínova.

Zatímco první třetinu ještě sledoval jen ze střídačky, po první přestávce musel do akce, když střídal zdravotně indisponovaného Josefa Kořenáře. A už na konci 26. minuty pro něho zápas skončil poté, co se za brankou tvrdě srazil s Martinem Látalem. Nezaviněně, domácí útočník nebyl ani vyloučen.

"Josefa jsme nenasadili po první přestávce z důvodu drobného zranění, které ho omezovalo. Necítil se stoprocentně připravený, proto jsme ho stopli. Po tom nešťastném zranění Kuby Štěpánka jsme neměli jinou možnost, než že musel jít Pepa zpátky do hry. Snažili jsme se ho v tom mezidobí udržovat tak, abychom ho tam případně mohli znovu dát. Nakonec k tomu i došlo," uvedl třinecký kouč Václav Varaďa.

Zatímco Kořenář odstoupil ze hry kvůli lehčímu problému, se Štěpánkem to zrovna optimisticky nevypadalo. Zpočátku ležel nehybně na zádech na ledě a stadionem se neslo napjaté ticho. Otřesený brankář nakonec zamířil do kabiny po svých, byť s asistencí.

"Kuba na tom není až tak dobře. Uvidíme po dalším vyšetření zítra, jak na tom bude a jak dlouho nám případně bude chybět. Vyšetření podstoupí buď ještě teď večer v našem regionu, nebo během zítřka. Teď bude cestovat individuálně s dopomocí našich kustodů," nastínil Varaďa.

Pro Kořenáře měl slova chvály. "Zhostil se toho velmi dobře, byť se sebezapřením. Dal to, teď po zápase se cítí v pořádku, i když zároveň také ví o tom zranění, které ho omezovalo. Tak uvidíme, jak to bude vypadat na další utkání, které náš čeká v neděli," přemítal Varaďa, jehož tým se v neděli představí poprvé doma v utkání proti Olomouci.

"Věděli jsme, že jejich brankář má problémy, bylo zřejmé, že by nestřídal jen tak. Apelovali jsme, aby hráči víc chodili do brankového prostoru, aby měl co nejvíc střel, aby musel co nejvíc jít dolů a vstávat, vycházet z brány. Apelovali jsme na to. Když se dostaneme do šancí, musíme být důraznější. Ale soupeřovi obránci mu také hodně pomáhali, zblokovali strašně moc střel," řekl domácí kouč Vladimír Országh, který rovněž prostřídal dva gólmany.