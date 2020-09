Strach z nákazy. Diváci nezaplnili ani osekanou kapacitu. Katastrofa, říká Farda

Start hokejové extraligy netáhl. Mnohé kluby nenaplnily ani výrazně osekanou kapacitu stadionu.

Do sparťanské O2 areny přišlo na utkání proti Zlínu pouze 2 511 diváků. | Foto: ČTK

Sparta v domácí premiéře vynulovala Zlín, ale její brankář Matěj Machovský měl smíšené pocity. "Smutný pohled," komentoval prořídlé tribuny pražské O2 areny.

Do největší kryté haly v Česku může za normálních okolností přijít na hokej až 17 tisíc lidí. Proticovidová opatření seškrtala kapacitu na osm tisíc. I to je oproti jiným extraligovým klubům luxus. Proto realita zabolela. Nedělnímu klání přihlíželo v povinných rouškách jen 2511 diváků.

Trenér Pražanů Miloslav Hořava příchozím děkoval, ale vzápětí se ztotožnil s Machovským: "Rozhodně smutný pohled. Ale když si vezmu, jaká je situace a jak se straší, jsem rád, že alespoň někdo přišel."

Spartě přitom vyhovovalo, že díky moderní hale s rozdělenými sektory s vlastním vchodem mohla vyšroubovat provizorní kapacitu až na osm tisíc. Například Litvínov, jehož šestitisícový stadion z většiny pokrývají - nyní nepovolená - místa na stání, musel škrtat až k číslu 1760. Proti Hradci ale stejně přivítal jen necelých 1298 lidí.

Další "ostuda" se odehrála v Mladé Boleslavi, kam přišla fandit asi tisícovka diváků.

Ještě před startem sezony majitelé volali po mírnějších opatřeních, aby mohli na stadion pustit co nejvíc lidí a ekonomicky přežili turbulentní období. "Výdělky z návštěvnosti jsou někdy opravdu veliké. A když nebudou, dokáže to tým zlikvidovat," řekl před časem vlastník prvoligového Kladna Jaromír Jágr.

Později prorocky doplnil: "Lidé mají opravdu strach někam chodit, hlavně do uzavřené arény. Myslím, že se bojí zbytečně, ale těžko můžeme někoho přemlouvat."

Lidé se na hokej zkrátka nehrnou, zvlášť když vidí, že dva extraligové kluby, Kometa a Vítkovice, už jsou v karanténě a že české případy covidu-19 trhají rekordy.

Omezenou kapacitu haly naplnili o víkendu jen v Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích a ve Zlíně. Celkově zůstává průměrná návštěvnost pod bídnými třemi tisíci. Zhruba o tisícovku tak zaostává za svým - momentálně omezeným - potenciálem.

A může být ještě hůř. "Co když se stadiony zavřou úplně?" šušká se v zákulisí v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci. Majitelé by pak museli jednat, co dál. Hrát bez diváků? Přerušit základní část? Skončit ji nadobro?

"Je to katastrofa," hodnotí tuhý rozjezd soutěže hokejová legenda Richard Farda. "Byl bych rád, kdyby se sezona dohrála. Když ji uzavřou, tak co pak kluby mají s hráči dělat? Kdo je bude platit? Následky budou strašné ve sportu jako takovém."

Trenér Zlína Robert Svoboda je přesvědčený o tom, že se musí hrát za každou cenu: "I kdyby to mělo probíhat tak, jak jsme odmítali na konci minulé sezony, tedy bez diváků."

"Ať se lidi dívají alespoň v televizi. Jinak nám to úplně vezme jakýkoli život. Jak hokej skončí úplně, tak si na něj za rok možná ani nikdo nevzpomene," varuje Svoboda.