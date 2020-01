Trápím se a trvá to dlouho, přiznal Krajíček. Třinecký obránce přerušil kariéru

Hokejový obránce Lukáš Krajíček z Třince se rozhodl ze zdravotních důvodů přerušit kariéru. Šestatřicetiletý kapitán Ocelářů v sezoně odehrál v extralize 19 zápasů, naposledy nastoupil 19. ledna proti Liberci.

"Snažil jsem se vyvinout velké úsilí, abych byl týmu k dispozici v co nejlepší formě, ale nejde to. Nadále mám problémy, které mě limitují v tom, abych hrál roli, jakou ode mě klub, vedení, trenéři, spoluhráči i fanoušci očekávají," uvedl Krajíček na klubovém webu.

Odchovanec Prostějova získal s Třincem dva tituly. Zdravotní problémy má od loňského ledna, kdy utrpěl na ledě Chomutova otřes mozku a vynechal zbytek sezony. Fit nebyl ani na začátku aktuálního ročníku, poprvé nastoupil v 6. kole extraligy. Vždy však odehrál jen několik zápasů za sebou a poté ze sestavy ze zdravotních důvodů vypadl.

"Už to trvá příliš dlouho, trápím se opravdu prakticky celý rok. Navíc se blíží vrchol sezony a usoudil jsem, že by bylo fér vůči všem, kteří v Třinci dělají hokej a dávají do toho všechno, abychom si vyložili férově karty na stůl. Nejsem přítelem unáhlených rozhodnutí, s touto možností jsem si pohrával nějaký čas a tento verdikt je nejlepší pro mě, pro klub i pro mou rodinu," řekl Krajíček.

Sportovní ředitel klubu Jan Peterek přiznal, že jej Krajíčkovo rozhodnutí nezaskočilo. Informace o jeho stavu Oceláři měli. "Samozřejmě, že v Lukášovi ztrácíme kvalitního hráče, který je pro nás přínosem v jakékoli roli. V kabině měl díky své skvělé kariéře a skromnosti, která mu zůstala, přirozenou roli autority, kterou každý respektoval. Je to velká ztráta, nicméně kádr máme kvalitní, což dokázalo i poslední play off korunované zlatými medailemi, které už Lukáš sledoval jen zpovzdálí," uvedl Peterek.

Krajíček i přes dnešní přerušení kariéry zůstane na soupisce Třince a teoreticky je možné, že v příštích měsících do hry opět zasáhne. "Nikdo z nás nevidíme do budoucnosti, obzvlášť když jde o zdraví. V tento okamžik si myslím, že je tento krok nejlepší cestou pro všechny," dodal Krajíček.