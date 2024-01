"Jako když chodíte na rande, všechno super, ale finále není." Kladno se topí v krizi

Desátou porážku v extralize za sebou museli strávit hokejisté posledního Kladna, kteří při této sérii získali jen tři body. Pět porážek z toho utrpěli o gól. V pátek padli doma 2:3 proti Olomouci.

Zklamaný kapitán Radek Smoleňák řekl po porážce ve 40. kole v rozhovoru s novináři, že Rytíři musí najít cestu, jak neúspěšnou sérii prolomit a ve zbývajících 14 zápasech se pokusit vyhnout baráži. Na třináctou Mladou Boleslav ztrácejí s třemi zápasy k dobru pět bodů.

"To je evergreen. Myslím, že bych se opakoval. Zápasy jsou na jedno brdo. Komentáře jsou furt stejné. Je to zvláštní. Jsme jakoby opticky v zápase, ale de facto nejsme. Kdybychom prohráli třeba 0:8, tak prostě jdeme dál. Stane se. Tohle je ale úplně ubíjející. Je to jako, když chodíte pořád dokola na rande s holkou, všechno je super, ale finále tam není," řekl novinářům Smoleňák.

Fanoušci Kladna v kotli první pět minut nefandili a na transparentu vyjadřovali nespokojenost s hrozbou třetí baráže o udržení za sebou, či případného sestupu. "Abych byl upřímný, vůbec jsem si toho nevšiml, ale fakt vůbec. Tohle slyším poprvé," prohlásil Smoleňák.

"Je rok 2024, každý může vyjádřit jakýkoli svůj názor ve všem. Samozřejmě mě protest mrzí, to je poslední věc, co potřebujeme. Ale každý má právo dělat si co chce, určitě to nikomu pomáhat nebude," konstatoval.

Kvůli problémům olomouckého týmu na cestě se začalo o 15 minut později. "Bylo to pár minut, to je úplně jedno," prohlásil Smoleňák a hledá před sérii čtyř utkání venku cestu, jak se dostat z výsledkového marastu.

"My tu cestu musíme najít, stojíme totálně v bahně po krk. Musíme se někde chytnout rukou, abychom se z něj vytáhli a pak cestu najít. Musíme udělat rozhodně nějaký první krok, abychom se z toho dostali," uvedl.

Do mateřského Kladna se Smoleňák vrátil na začátku října z Hradce Králové a touží s Rytíři hrát výš.

"O to víc mě štve, že jsem odsud, Jsem Kladeňák, záleží mi na klubu, na tom, jak to vypadá, jak se prezentujeme, jakou děláme reklamu městu, dětem. To mě ubíjí. Nejsem ten, který po sezoně odejde a jde dál, ať se hraje cokoliv. Jsem Kladeňák tělem i duší. O to víc mě to ubíjí i v reálném životě. Mám to v hlavě, jsem za z velké části zodpovědný, jsem jeden ten z prvních. Určitě si přeju, nám Kladnu jako organizaci a městu, něco víc. Lepší zítřky. Aby byla zase radost chodit na zimák pro všechny," dodal Smoleňák.