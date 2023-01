Sparta vyhrála v Pardubicích a sesadila Dynamo z čela extraligy

Klub opozičního hnutí ANO se v úterý shodl na tom, že vyvolá sněmovní jednání o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Oznámila to jeho předsedkyně Alena Schillerová. Žádost o svolání schůze chce frakce ANO podat do konce tohoto týdne. Hlasování by se tedy mohlo konat mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný. Na to poukazuje i premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého se opoziční hnutí snaží o prezidentskou kampaň na úkor parlamentu.

Schillerová zdůvodnila postup hnutí tím, že koalice v úterý zamezila sněmovní debatě o opozičních tématech, které podle ANO trápí obyvatele. Jmenovala například dostupnost léků, financování sociálních služeb, situaci na úřadech práce a úvahy o změnách v dani z přidané hodnoty. "Předpokládáme, že ministři budou reagovat," uvedl místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček.