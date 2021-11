Sparta hlásí posilu, vrací se brankář Machovský. Zase se cítím chtěný, libuje si

Hokejový brankář Matěj Machovský se po předčasném konci v Dinamu Riga vrací do Sparty. S Pražany podepsal smlouvu do konce sezony a připraven nastoupit bude již v pátečním zápase 24. kola extraligy na ledě Vítkovic. Machovský vytvoří dvojici s Alexandrem Salákem, dosavadní dvojka Jakub Neužil by měl odejít na hostování.

"Když jsme zjistili, že je možnost získat Matěje zpět a on sám projevil touhu se vrátit, začali jsme rychle jednat," uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu. Osmadvacetiletý Machovský opustil Spartu po minulé sezoně a Pražané věří, že se Salákem vytvoří kvalitní dvojici. "Tandem se Sašou Salákem se nám osvědčil. Oba jsou velice kvalitní gólmani, kteří spolu skvěle vycházejí. Machy má navíc obrovskou motivaci po angažmá v Rize, které nevyšlo podle jeho představ," řekl Ton. Machovský v KHL odchytal jen šest zápasů. V Dinamu byl jasnou jedničkou o rok starší Švéd Johan Mattsson, odchovanec Opavy měl navíc i zdravotní problémy. Aktuálně je ale už fit a těší se na návrat do Sparty. "Je super, že se opět cítím někde chtěný. Kluky dobře znám, s novými jsme se pozdravili a krátce pokecali. Bylo to příjemné. Jsem rád zpátky," uvedl Machovský a přiznal, že v Rize nebyl spokojený. "Byl jsem zdeptaný, necítil jsem se jako součást týmu. Bylo to těžké. V osmadvaceti jsem navíc neměl chuť vysedávat jenom na střídačce. Nikam to nevedlo. Chtěl jsem opět chytat. Sparta projevila zájem. Z toho jsem měl velkou radost," řekl. Blízko návratu do Sparty byl již před časem, vedení Rigy se jej ale rozhodlo neuvolnit. "Měl jsem menší zranění, Lotyši chtěli, abych se dal dohromady, že opět dostanu šanci. Skousl jsem to. Během reprezentační přestávky jsem vyrazil domů, za rodinou, vyvětrat si hlavu. Přijel jsem zpátky do Rigy a druhý den mi řekli, že nebudou bránit mému odchodu," popsal Machovský. Vedení Pražanů po jeho návratu řeší další budoucnost Neužila. "Kuba zůstává naším hráčem. Pracujeme na tom, aby získal možnost hostování v extraligovém týmu, kde bude pravidelně chytat. Potřebuje ještě nabrat další extraligové zkušenosti. Věříme, že to jeho slibně rozjeté kariéře pomůže a ve Spartě ještě neřekl své poslední slovo," dodal Ton.