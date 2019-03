Protestující fanoušci, chabá forma, špatný los. Spartě hrozí po letech fiasko

před 3 minutami

Po zkažené minulé sezoně, která skončila v předkole, pročísli soupisku a přivedli německého trenéra Uweho Kruppa. Přesto jsou teď představitelé hokejové Sparty zhruba tam, kde byli. Navíc jim hrozí největší propadák od roku 2011.

K ovládnutí základní části extraligy má nejblíž Liberec, čtyři kluby válčí o dvě přímé vstupenky do play off. Možná největším lákadlem cílové rovinky je ale dění ve spodku tabulky.

Čtyři kola před koncem má devátý Zlín 71 bodů, desátá Sparta 68 a jedenáctý Litvínov 65. Kdo skončí za desátým místem, ztratí šanci na titul a sezonu bude dohrávat v play out, z něhož vzejdou účastníci baráže.

Potí se zejména zástupci Litvínova, jehož výkony moc nekorespondují s hodně slušným stomilionovým rozpočtem, a Sparty. Té reálně hrozí, že poprvé od roku 2011 nenastoupí do vyřazovacích bojů. Aktuální tříbodový náskok působí vzhledem k mizerné formě a nepříznivému losu dost titěrně.

Dalším problémem jsou naštvaní fanoušci z kotle, kteří bojkotovali část posledních domácích zápasů. Proti Olomouci (prohra 1:3) přestali fandit v posledních minutách, ve středu proti Třinci (2:3) úplně vynechali celou první třetinu. V jejich sektorech ležel pouze transparent: "Toto není hodno Sparty. Bojujte za ni!"

Dějství proto mělo atmosféru přípravy, přítomní zaslechli každý náraz puku. "Samozřejmě jsem si toho všiml. Je to chyba. Když jsou fanoušci, je to lepší," poznamenal Vladimír Dravecký z Třince.

"Nedá se nic dělat. Musíme doufat, že nás diváci podpoří v dalších zápasech. Ale není to o divácích, ale o nás," přidal Jaroslav Hlinka, který se do Sparty nečekaně vrátil. "Když budeme hrát dobrý hokej, budeme mít podporu."

Kotel zůstal na chodbách O2 areny, aby dal najevo nespokojenost s posledními výkony. Pražané, kteří měli v určitých fázích sezony slušně našlápnuto, prohráli i kvůli střelecké nemohoucnosti šest z posledních osmi duelů. Své věrné nejvíc naštvali výbuchem na půdě beznadějně posledních Pardubic.

"Pořád si říkáme, ať jdeme do branky, ale prostě nám to tam nepadá," štve útočníka Lukáše Klimka. "Není jiný recept, než to zkoušet dál a dál, tlačit se víc a víc."

Jenže čas rychle ubíhá. Sparta má jen o čtyři body víc než ve stejném období před rokem a další ztráty jí dost možná srazí vaz. Při pohledu na los navíc těžko může načerpat optimismus. Tři ze čtyř zápasů hraje doma.

Běžně sice platí, že domácí prostředí je výhoda, ovšem Pražané před vlastním publikem vyhráli jen 8 z 23 duelů, což je v lize řadí na předposlední příčku. Do nejdůležitějšího klání naskočí v neděli proti Litvínovu. Jinak přivítají ještě Karlovy Vary a Liberec a pojedou do Brna.

"Trošku křeč," hodnotí Hlinka nynější rozpoložení Sparty. "Na týmu je malinko deka, roli hraje tíha zodpovědnosti na konci sezony. Potřebujeme se dotlačit do play off, pak to z nás může spadnout."

Nepostup do play off by znamenal nejhorší výsledek klubu od roku 2011. A dal by za pravdu těm, kteří kritizovali radikální změnu v podobě příchodu německého kouče Uweho Kruppa.

Strastiplný finální úsek základní části načnou sparťané dnes v 18:30 proti Varům.