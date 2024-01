Trenér Václav Varaďa skončil na střídačce hokejistů Pardubic. Ambiciózní klub se podle informací na webu Dynama rozhodl odstoupit od smlouvy, přestože mu v tabulce extraligy patří druhé místo o pouhý bod za Spartou. Východočeši mají navíc dva zápasy k dobru. Tým povede jako hlavní kouč Marek Zadina, dosavadní Varaďův asistent.

Sedmačtyřicetiletý Varaďa přišel do klubu začátkem května a s vedením Dynama uzavřel dlouhodobý kontrakt až do roku 2028. Tým dovedl k vítězství v Dolomiten Cupu, do čtvrtfinále Ligy mistrů i ke stříbru na tradičním Spenglerově poháru v Davosu. Změna vyznívá velmi překvapivě i proto, že Pardubičtí z 35 odehraných extraligových duelů jen třikrát nebodovali a ve středu ve šlágru na ledě vedoucí Sparty protáhli díky gólu v prodloužení vítěznou šňůru na čtyři zápasy.