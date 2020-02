Další Brabenec na scéně. Špenát nepřišel a brněnský mladík se trefil v 16 letech

Premiéru jako z říše snů má za sebou šestnáctiletý útočník hokejistů Komety Brno Jakub Brabenec. Hned ve svém první zápase v extralize dal první gól a výrazně tak přispěl k zisku tří důležitých bodů pro svůj tým v honbě za udržením šesté příčky, znamenající přímý postup do čtvrtfinále play off.

"Je to úžasný pocit," rozplýval se Brabenec před novináři po zápase. V neděli jej zavolali trenéři áčka, aby přišel na trénink. "Dnes jsem čekal, jestli se vrátí Špenát (Martin Erat) a když nepřišel na rozbruslení, tak mi řekli, že jdu do zápasu," popsal syn bývalého hokejového reprezentanta Kamila Brabence a vnuk stejnojmenné basketbalové legendy, jak se jeho nominace na utkání rodila.

Nervózní prý nebyl. "Ne, vůbec, já už jsem hrál za 'áčko' v přípravě, to tady ale bylo o tři a půl tisíce lidí míň. Třešničkou na dortu byl můj gól a hlavně to, že jsme vyhráli," usmíval se Brabenec.

Gólu se dočkal už během třetího pobytu na ledě. "Dostal jsem to krásně od Bambuse (Daniel Rákos), snažil jsem se to dát co nejrychleji na bránu a padlo to tam," zářil štěstím. "Snažil jsem se najít skulinku a vystřelit. Čím rychlejší střela je, tím ji gólman míň čeká. Podíval jsem se a střílel," popsal Brabenec.

S lehkostí a přístupem svých 16 let a 160 dní také hodnotil dnešní utkání. "Věděli jsme, že to bude těžké, muselo se vyhrát. Všichni do toho dali všechno," uvedl Brabenec.

Zápas nedohrál, ve vypjaté třetí třetině už zůstával na střídačce, výsledek proti zle dotírajícímu Hradci bránili při těsném vedení 2:1 zkušenější hráči. "Nechal jsem na ledě všechno, budu se teď snažit, abych ještě nějakou šanci dostal. Musím makat, aby toto nebyl jediný duel v prvním týmu," stanovil si Brabenec nejbližší cíl.

Dobře ví, že to nebude jednoduché. Kometě jde o hodně, navíc tempo v extralize je úplně jiné než v juniorských soutěžích, kde pravidelně nastupuje. "Je to rychlejší, tvrdší, na všechno je míň času, ale myslím si, že jsem to zvládl dobře," podotkl Brabenec.

Konzultovat nově nabyté zkušenosti může s tátou, který v Kometě trénuje dorost. "Taťka spíš kritizuje, než chválí, hodně mi to ale pomáhá. Když to řeknu blbě, tak mi do toho nekecá. Ale vždy se snažím si z toho něco vzít," zakončil Brabenec.