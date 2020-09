Šetříme, kde se dá, přiznal šéf brněnské Komety. Nízký základ dostal i mistr světa

Opět s nejvyššími cíli vstupuje do extraligové sezony hokejová Kometa Brno. Historicky nejúspěšnější český klub by rád opět bojoval o titul, který Brňané naposledy vybojovali v roce 2018. I přesto, že jeho řady opustily hvězdy jako Tomáš Plekanec či Martin Erat a klub během koronavirové pandemie snížil rozpočet o více než polovinu.

"Zase chceme bojovat o titul, ale rozhodovat v této sezoně může klidně něco jiného. Jsem moc zvědav, jak covid tuto sezonu zasáhne," řekl majitel a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.

V kabině Komety už nepůsobí velké osobnosti let minulých. Erat ukončil kariéru a Plekanec se z rodinných důvodů vrátil do Kladna. "Máme tady stále první pětku složenou z osobností jako Němec, Zaťovič, Holík či Müller. Dáváme šanci mladým hráčům, kteří se musí ukázat," uvedl Zábranský.

Do týmu přišli ostřílení hráči jako Jakub Klepiš či Jakub Valský, přínosem by měl být i příchod Rakušana Petera Schneidera a lotyšského obránce Ralfse Freibergse. "Věřím, že jsme schopni se posouvat dál," řekl Zábranský.

Přispět by k tomu mohli i dva mladí obránci Jakub Zbořil z Bostonu a Libor Hájek z New York Rangers. "S Bostonem jsme vyřešili Zbořilovu pojistku a vše je na dobré cestě. S Hájkem je situace složitější, vypadá to na začátek října," naznačil Zábranský, kdy může s mladými obránci počítat do hry.

Kvůli dopadům koronaviru podle něj hospodaří Kometa s rozpočtem zhruba 50 milionů korun. "Šetříme, kde se dá. V minulých letech jsme měli k dispozici 120 milionů korun, z čehož bylo na A tým 76 milionů," prohlásil Zábranský.

I tak přivedl do klubu například mistra světa Klepiše. "Jeho smlouva a smlouvy dalších nových hráčů jsou postaveny jednoduše. Mají nízký základ a pak startovné. Když se bude hrát, vydělají si, když ne, budou mít jen základ," vysvětlil Zábranský, jak se "pojistil" proti případnému přerušení či nedohrání soutěže.

Hráčů se smlouvami z doby před koronavirem se to netýká. "Od března do srpna přistoupili na snížení platů, za což jim patří dík. Když se bude teď hrát, budeme jim to refundovat," uvedl Zábranský.

Za výrazný úbytek financí může i skutečnost, že klub nemůže naplnit halu s kapacitou 7700 diváků a přijde tak o 23 milionů korun. Kapacitu musí snížit zhruba na polovinu, alespoň pro začátek soutěže.

"Na jaře jsem stopl prodej permanentek v momentě, kdy dosáhl počtu čtyř tisíc. To se z dnešního hlediska ukázalo jako dobré rozhodnutí," řekl majitel klubu. Do volného prodeje žádné vstupenky nepůjdou, zbytek do povolené kvóty 4350 míst doplní sponzoři a partneři klubu.

V přípravě Kometa příliš nezářila, v Generali Česká Cupu vyhrála jen jedno utkání a nepostoupila do vyřazovací části. Ve finiši naopak porazila Zlín a také Třinec, s nímž v pátek vstoupí doma do extraligového ročníku.