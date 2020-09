Omyly a hlášky už neřeším, říká Poulíček. Televizní hvězda 90. let pomáhá Pardubicím

Hokejové Pardubice prošly restartem a v pátek vstoupí do nové éry. S novým majitelem, novým logem a notně posíleným kádrem. Byť stojí trochu v pozadí, zaujme vás také jméno člověka, jenž má v klubu na starosti marketing. Pavel Poulíček, bývalý komentátor a moderátor televize Nova, mluví nejen o své pozici v Dynamu.

Jak se těšíte na páteční start Pardubic v extralize? Berete to i osobně jako začátek nového pracovního období?

Je to adrenalin. Každý zápas vnímám jinak než jako novinář nebo fanoušek. Nejsem tu od toho, abych chodil na zápasy jako divák, na druhou stranu když dáme gól, rád si zařvu.

Do klubu jste přišel s novým majitelem Petrem Dědkem, kterého dobře znáte, a společně pracujete na několika projektech. Měl jste hned jasno, že s ním pomůžete Pardubicím?

S Petrem pracuji sedm let, jsme v kontaktu několikrát denně. Už se známe velmi dobře. Když jsem s ním jel poprvé v lednu na hokej do Pardubic, vtáhlo mě to okamžitě. Aktivní práce začala až poté, co se stal většinovým majitelem Dynama. Od té doby je to ale rychlá jízda. Momentálně je Dynamo rozhodně projekt, na kterém trávím většinu svého pracovního času.

V Dynamu máte na starosti marketing. Jakou pracovní náplň vaše pozice v klubu obnáší?

Jsem zástupcem investora pro oblast marketingu a komunikace. Zjednodušeně řečeno, jsem v této oblasti spojkou pro Petra Dědka. Jsem součástí týmu, chodím pravidelně na porady managementu, mám své úkoly. Hlavní odpovědnou osobou pro marketing přímo v klubu je však Lukáš Zitka.

Vnímáte i na tomto postu velkou zodpovědnost? Z hlediska toho, že Pardubice jsou klubem s obrovskou tradicí, ale v posledních letech zažívali jejich fanoušci hlavně rozčarování, a proto teď sledují opravdu každý krok klubu.

Fanoušci Dynama jsou věrní za jakýchkoli okolností. To je něco mimořádného. Podporují tým, když se nedaří. V posledních letech se vůbec nedařilo, přesto bylo na stadionu plno. Konec sezony se povedl, letní pohár jsme odehráli také výborně a je to znát na atmosféře. Nebýt aktuálních omezení v počtu diváků, aréna by byla vyprodaná. Zájem o permanentky byl rekordní za poslední roky. Dynamo je bez diskuse klenotem českého hokeje.

Co říkáte na reakce po představení nového loga a nových dresů? Počítali jste s vlnou negací, kdy lidem vadí, že zmizel symbol koně?

S různými názory jsme počítali. Je to přirozená reakce fanoušků, kteří byli zvyklí na původní logo. Chtěli jsme logo přizpůsobit současným trendům a maximální využitelnosti. Z erbu jsme udělali ikonu. Symbol koně pořád patří k Dynamu, je stále maskotem. Na tom se nic nemění.

Jaký je váš vztah k hokeji? Setkal jste se s ním po vašem konci s komentováním na televizi Nova?

Občas si hokej rád zahraju, takže setkal. Na hokeji jsem byl odmalička s tátou a mimochodem jsme chodili i na tehdejší Teslu Pardubice.

Takže jste měl k hokeji blízko odmalička? V 90. letech na Nově to při komentování nebyly vaše úplné začátky s tímto sportem?

Sportoval jsem od dětství, hokej jsem hrával na rybníku nebo na nastříkaných tenisových kurtech. Soutěžně jsem dělal basket a u toho jsem zůstal doteď. Jednou za týden se jdu vypotit také na fotbal.

Zasmějete se dnes při vzpomínce na vaše sportovní začátky v televizi? Nebo vás dotazy na tu dobu spíše vyčerpávají?

Už jsem to říkal a psal mnohokrát. Byl jsem u zrodu nejsledovanější televize, pro média to byla zlatá 90. léta. Neopakovatelné období po všech stránkách, a proto jsem rád, že jsem byl u toho.

Nicméně člověk tu a tam narazí na připomínky vtipných hlášek a omylů ve vašich komentářích. Co to s vámi dělá?

Je to dvacet let, už to opravdu neřeším. Nedávno jsem někde četl, že jsem prospal komentování hokejového zápasu. Skutečnost byla tenkrát taková, že jsem zaspal první třetinu jednoho nočního utkání finále Stanley Cupu a místo mě komentoval hokejista Vašek Prospal, spolukomentátor té finálové série. Takže si každý sám může udělat obrázek z přepisů na internetu.

Komentujete občas na televizi Golf Channel, kde jste ředitelem?

Ano, občas. S přestávkami jsem na Golf Channelu od roku 2012. Vysíláme 24 hodin, od čtvrtka do neděle běží celý den tři různé přímé přenosy. Mám hlavně odpovědnost za to, aby televize fungovala.

Chodíte si golf také sám zahrát? Je to vaše sportovní vášeň?

Golfu se věnuji od roku 1998, tenkrát jsem hrál skoro každý den. Měl jsem několik intenzivních let, kdy jsem se zlepšoval, takže jsem byl v laufu. Teď jsem u golfu, ale hraju párkrát do roka. Není čas.

Jak budete kloubit práci pro Dynamo, Golf Channel a promotérskou společnost Relmost, která zde pořádá turnaj evropské golfové túry?

Je to pestré. Většinu času věnuju Dynamu, ale zatím to zvládám s Golf Channelem a během podzimu začneme s přípravou turnajů European Tour na příští rok v rámci Relmostu.