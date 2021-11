Se Zábranským přišlo vítězství. Brno s majitelem na střídačce vyhrálo na jihu Čech

Běloruské úřady vyklidily provizorní tábory u hranice s Polskem, v nichž v uplynulých týdnech přebývaly tisíce migrantů z krizových oblastí snažící se dostat do Evropské unie. Uvedla to mluvčí polské pohraniční stráže a podle agentury Reuters to potvrdila i běloruská strana.

Členové běloruských bezpečnostních sil migranty přemístili do logistického centra nedaleko hraničního přechodu Bruzhi-Kuźnica. "Nevíme, co s nimi mají v úmyslu udělat. Nevíme, jestli tito lidé budou převezeni zpět do zemí, odkud pocházejí, nebo jestli se znovu objeví na hranici," citoval portál onet.pl mluvčí polské hraniční stráže Annu Michalskou.

Běloruští pohraničníci uvedli, že všichni migranti se z tábořiště do haly přesunuli dobrovolně kvůli zhoršujícímu se počasí. Nicméně na twitteru se objevují videa, z nichž vyplývá, že logistické centrum, do kterého lidé přicházejí od úterka, je už přeplněné. "První den byla situace dobrá. Dostali jsme za den třikrát najíst. Ale jak z lesa přicházelo stále více lidí, bylo stále více plno. Kvůli tomu jsme včera (ve středu) nedostali večeři a ve čtvrtek oběd," řekl agentuře AP mladý irácký Kurd, který si ve strachu z odplaty nepřál zveřejnit jméno. "Už to není jen tak najít tu místo, kde by se dalo spát," uvedl. "Ale je to lepší než zůstat v lese," dodal.