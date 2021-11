Moravec: Holky jedou na olympiádu, to je bomba. Problém s českou ligou ale zůstal

Helena Hegeďová

Po čtyřech neúspěšných kvalifikacích se hokejový národní tým žen poprvé v historii probojoval na olympiádu. "Neuvěřitelný úspěch, olympiáda je nejvíc," říká bývalý manažer hokejistek David Moravec. Ne všechno je ale v ženském hokeji podle naganského šampiona skvělé. Problémem prý zůstává nízká kvalita domácí nejvyšší soutěže.

Jak se díváte na výsledek ženské reprezentace v kvalifikaci?

Je to bomba. I když to byla víceméně povinnost, ale i taková očekávání jsou vždycky nepříjemná a svazující. Složení skupiny bylo oproti jiným kvalifikacím, kterých jsem se účastnil i já, bránou na olympiádu. Snad jen nějaké vyložené podcenění situace je o to mohlo připravit. Je ale skvělé, že se to podařilo, a jsem z toho nadšený.

Co bylo jinak než v minulých kvalifikacích?

Především soupeři. Chyběl tam ten jeden v uvozovkách silnější soupeř. Nejdřív jsme tam měli Japonsko, podruhé Švýcarsko a i potom to byl vždycky velmi těžký, zkušenější soupeř s více hráčkami, které už byly zvyklé hrát vyhrocené zápasy. My jsme se do této pozice teprve dostávali a ztroskotali na posledním finálním krůčku.

A co například po herní stránce?

Já se přiznám, že jsem neměl čas sledovat všechny zápasy a viděl jsem jen pár třetin, protože jsem pracovně hodně vytížený. Nicméně výsledky jsem sledoval. Padalo hodně gólů, takže v týmu určitě pracovali skvěle organizačně a po stránce disciplíny a taktiky to by zvládnuté velmi dobře.

Jak velký úspěch to je pro ženský hokej v České republice?

Neuvěřitelný. Podle mě se dá říct, že je to mezník. Už nám to nikdy nikdo neodpáře. Historie se nebude ptát, kdo byl soupeř nebo za jakých okolností to bylo. Holky pojedou na olympiádu a to je nejvíc.

Změnily se v Česku podmínky pro ženský hokej oproti předchozím olympijským cyklům, kdy se nepovedlo postoupit?

To nedovedu úplně přesně říct. Myslím si, že ženský hokej nejvíce skomírá na nekvalitní domácí lize, což se nezměnilo. To je asi největší problém, protože drtivá většina holek, které hrají v národním týmu, je aktuálně ze zahraničních lig. Ať už je to Švédsko, nebo Finsko, většina si prošla Kanadou nebo americkými univerzitami a tam dostanou nejvíc. Týká se to jak vzdělání, tak v návaznosti na to také tréninkových podmínek. Myslím si, že naše reprezentace je hodně podpořena tady tímto, našimi hráčkami v zahraničí.

Má postup na olympiádu potenciál to v českém prostředí změnit?

Já se obávám, že ne.

A s ohledem na fanouškovskou základnu a povědomí lidí o ženském hokeji?

To ano. Může se změnit to, že na nábory do klubů bude chodit více holek. Celkově si myslím, že se ženský hokej stane populárnějším, protože bude vidět a bude o něm slyšet.

Nyní navštívilo rozhodující zápas kvalifikace přes 1800 lidí. Co říkáte na návštěvnost v chomutovské hale?

Vzhledem k tomu, jaké jsou okolnosti a lidi se bojí chodit a shlukovat se, tak je to samozřejmě velmi krásné číslo. Když si ale vzpomenu na kvalifikaci v Přerově, tak tam chodily i dva tři tisíce. Mně to vzhledem k tomu, co jsme v kvalifikaci a předtím na mistrovství áčka zažili, nechci říct, že překvapuje, ale viděl jsem i zápasy, kde bylo více lidí. Třeba v Přerově ta atmosféra byla úplně perfektní. Samozřejmě bych to v této situaci nechtěl podceňovat nebo shazovat, určitě je to velmi hezká návštěva, ale jenom chci říct, že jsme taky zažili pekelnou přerovskou atmosféru a musím říct, že to bylo taky skvělé.

Je to tedy podle vás vysoké, nebo nízké číslo?

Je to hodně. Podívejte se na Chance Ligu (druhá nejvyšší soutěž mužů, pozn. red.), kam chodí osm set lidí. Teď je tu ženská reprezentace, hraje o olympiádu. Na holky přijde skoro dva tisíce lidí, to je opravdu pěkná návštěva.