Plekanec už trénoval s Jágrem. Rád bych hrál extraligu, říká ale navrátilec ze zámoří

před 1 hodinou

Hokejový útočník Tomáš Plekanec po úterním návratu z Montrealu dnes trénoval s prvoligovým Kladnem. S Rytíři se bude připravovat i nadále, o novém angažmá ještě jasno nemá.

Šestatřicetiletý centr věří, že do dvou týdnů bude fit po zranění zad. Během té doby bude probírat s majitelem Kladna Jaromírem Jágrem i případnými zájemci z extraligy možnosti a následně se rozhodne, kde bude působit.

"Já se zatím nepřikláním k ničemu. Ještě jsem o tom tolik nepřemýšlel. Je to ve stádiu, že se připravuju, nabírám kondičku a během té doby budu mluvit s Jardou (Jágrem) a s dalšími a rozhodnu se," řekl Plekanec po tréninku, na kterém nechyběl na ledě ani Jágr.

Plekance už kontaktovali zájemci z extraligy, jejich jména prozrazovat nechtěl. "Pár se jich ozvalo, ale s nikým jsem konkrétně nemluvil. Se všemi mám stejné rozhovory a říkám, že se zatím dostávám do kondice. Budu trénovat na Kladně a se všemi, kteří mají zájem, se budeme bavit a uvidíme," prohlásil Plekanec.

Nejvyšší soutěž jej ale láká. "Samozřejmě bych rád hrál extraligu. Mám něco málo v hlavě, ale moc jsem nad tím nepřemýšlel. Až se budu cítit dobře, tak si na ty konkrétní věci sednu s Jardou a dalšími. Budu se rozhodovat podle toho, jak budu cítit, že to pro mě bude nejlepší herně i se vším ostatním," řekl Plekanec.

Po příletu z Kanady hned navštívil fyzioterapeuta Pavla Koláře. "Jen mi potvrdil, co jsem měl. Jsem rád, že to není nic jiného, než co mi bylo řečeno poprvé. Je to zhruba otázka nějakých dvou týdnů, kdy bych mohl naskočit do ostrého tréninku a zápasu," řekl Plekanec.

S tréninkem začal už v Montrealu a na led šel i v úterý večer po příletu. S Jágrem si předtím i volali, ale o možném působení v Kladně se ještě nebavili. "Ani slovo. Jen jsem se ptal, jestli tady můžu trénovat, než se do toho dostanu," uvedl Plekanec, který po tréninku s Jágrem debatoval na střídačce.

Zatím se po pauze necítí ideálně. "Nic moc. Ještě se do toho dostávám. Jsem čtyři týdny zraněný. Už je to lepší a můžu jít do tréninku, ale ještě to není takové, abych mohl dělat víc než teď. Snažím se nabrat kondičku, kterou jsem ztratil," uvedl.

Plekanec v minulém týdnu ukončil angažmá v Montrealu, za který v této sezoně odehrál jen tři zápasy. V dresu Canadiens strávil téměř celou dlouholetou kariéru v NHL, jen 17 utkání v minulém ročníku sehrál za Toronto.