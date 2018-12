Plekanec hrál letos za Brno naposledy, letí za syny: Nejsem jen hokejista, ale i táta

před 1 hodinou

Hokejový útočník Tomáš Plekanec se na Vánoce vrací do Kanady. V pátek tak nastoupil za Kometu naposledy v tomto kalendářním roce a na svátky s ním nemůže počítat ani prvoligové Kladno. Dlouholetý hráč Montrealu na svém facebookovém profilu uvedl, že zbytek roku 2018 stráví v Kanadě se svými syny. Informaci potvrdil novinářům i po výhře nad Plzní.

"Musím vás bohužel informovat, že mezi svátky nebudu hrát. Odlétám z rodinných důvodů na několik dní do Kanady," napsal Plekanec na svůj facebookový profil chvíli před začátkem zápasu v Brně.

Kometě tak bude chybět minimálně ve třech zápasech. Zatím zůstává otázkou, zda stihne duel 4. ledna, kdy Brno hraje s Třincem. Na stejný počet utkání s ním nemůže počítat ani Jaromír Jágr a jeho Kladno. V první lize startoval Plekanec letos pětkrát s bilancí šesti kanadských bodů (4+2).

Vážení fanoušci, rád bych vám poděkoval za skvělé přijetí na extraligovém i prvoligovém ledu. Děkuji i spoluhráčům a všem lidem z obou organizací. Musím vás bohužel informovat, že mezi svátky nebudu hrát. Odlétám z rodinných důvodů na několik dní do Kanady a dneska odehraji poslední zápas v Česku v tomto roce. Je to neprofesionální, ale nejsem jen hokejista, jsem taky táta. Vím, že to není standardní chování profesionálního hráče, ale nemohu jinak. Vánoční svátky chci strávit se svými syny. A když nemohou přijet ani na prázdniny do Česka, letím já za nimi. Vedení Kladna i Komety je o všem detailně informováno a děkuji jim za jejich přístup. Přeji vám krásné a klidné Vánoce! Zveřejnil(a) Tomáš Plekanec dne 21. December 2018

"Je to neprofesionální, ale nejsem jen hokejista, jsem taky táta. Vím, že to není standardní chování profesionálního hráče, ale nemohu jinak. Vánoční svátky chci strávit se svými syny. Když nemohou přijet ani na prázdniny do Česka, letím já za nimi," vysvětlil Plekanec.

Informaci o odletu do zámoří potvrdil novinářům i po výhře nad Plzní. "Kluky jsem hrozně dlouho neviděl. Chyběli mi. Moc se těším, že s nimi pár dní strávím," řekl šestatřicetiletý útočník.

To, že by si v zámoří od tréninku odpočinul, si však nepřipouští: "Budu normálně trénovat, mám to zařízené." S hokejisty Montrealu to ale již nebude. "Vyhodili mě, takže mě zpět asi nevezmou," smál se Plekanec.

"Mám v Kanadě hodně přátel, na led si někde určitě vlézt můžu, ale v této fázi to není ani tak o ledu. Bude důležité odpočinout si po sérii zápasů, potrénovat na suchu a dát dohromady tělo na rozhodující období v sezoně," dodal hokejista s více než tisíci starty v NHL.