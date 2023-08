Peníze už nejsou prioritou, přiznal Frolík důvod návratu do Kladna. Pomohl i Plekanec

Hokejový útočník Michael Frolík po minulé sezoně a konci angažmá v Liberci zvažoval i uzavření kariéry. V pětatřiceti letech se však ještě loučit nechtěl. Ve chvíli, kdy se s nabídkou přihlásilo Kladno, měl jasno.

Také díky tomu, že finanční podmínky pro něho nejsou prvořadé. |Důležitější pro něho bylo potěšit rodiče a pomoct Rytířům na cestě vzhůru extraligovou tabulkou, kterou v minulé ročníku uzavírali.

Kladenský odchovanec Frolík se do klubu vrátil po dlouhých 17 letech, během nichž nastřádal vedle jiného v součtu s play off přes devět stovek startů v NHL a s Chicagem získal v roce 2013 Stanley Cup.

"Přemýšlel jsem i o konci kariéry, to se mi ale ještě úplně nechtělo. Pak mě oslovilo Kladno, probírali jsme to doma i s rodiči. Táta si moc přál, abych svou kariéry ukončil doma na Kladně, takže to dělám i pro něj. Aby se na mě ještě mohl jít podívat," řekl Frolík. "Hokej už nehraju pro peníze, už pro mě nejsou prioritou. Na Kladně jsme se dohodli na rozumné částce, chci si za něj zahrát a pomoct mu," dodal Frolík.

Definitivní rozhodnutí desítky draftu NHL z roku 2006 brzdily jen osobní důvody. "Nebylo to úplně jednoduché rozhodování s ohledem na rodinu, protože se nám narodila třetí dcera. S Kladnem jsme se ale domluvili na určitých podmínkách, v nichž mi klub vyhoví. A pak už to šlo docela rychle," pochvaloval si Frolík.

Prozradil, že roli v jeho rozhodnutí sehrál i fakt, že s Rytíři prodloužil o další rok smlouvu kapitán Tomáš Plekanec, další z hráčů s bohatými zkušenostmi z NHL. "Byli jsme v kontaktu a ptal jsem se ho, jestli chce pokračovat. I ve svém věku pořád dokazuje, že je hráčem na vysoké úrovni. Když mi řekl, že do toho jde, měl jsem to rozhodování jednodušší."

Přiznal, že po návratu kouče Filipa Pešána do Liberce jsou jeho dny pod Ještědem sečteny. "Tušil jsem, že když se bude pan Pešán do Liberce vracet, já už tam asi nebudu. Něco jsme mezi sebou měli," připomněl Frolík loňský olympijský turnaj v Pekingu, na němž Pešán vedl reprezentaci v roli hlavního kouče.

Frolík měl patřit k hlavním oporám, ale v čínské metropoli odehrál jen dva zápasy, pak zůstal na tribuně. "Moc jsem pod ním nehrál, sympatie tam nebyly. Lidsky to bylo v pohodě, vyříkali jsme si to, ale celkově to bylo nešťastné. Byl jsem oslovený, jestli pojedu na olympiádu a jel jsem. Pak se tam staly nějaké věci, ke kterým už bych se nechtěl vracet. Prostě jsem se nevešel do sestavy, to se někdy v hokeji stává. Nechtěl jsem dělat zle, tak jsem to přijal," popsal Frolík.

Tuší, že to možná byly jeho poslední starty za národní mužstvo, myšlenkami na domácí mistrovství světa v příštím roce se nezabývá. "Na reprezentaci moc nemyslím, má výkonnost už na mezinárodní úroveň asi není. Chci se soustředit jen na Kladno a pomoct mu," uvedl Frolík.

Dnes v dočasném azylu Rytířů ve Slaném absolvoval první trénink s týmem. "Začátky jsou vždycky těžší a s přibývajícím věkem je to horší a horší. Myslím si ale, že jsem to celkem zvládnul. Na to, že jsem byl bruslit jen minulý týden třikrát čtyřikrát, jsem se cítil docela dobře. Věřím, že se do toho rychle dostanu a bude to v pohodě. Jde i o to seznámit se s klukama, protože je tady hodně nových mladých tváří. Znám Klépu (Jakuba Klepiše) a Plekyho (Tomáše Plekance)," řekl Frolík.

Známou tváří je pro něho i hrající majitel Jaromír Jágr, s nímž si zahrál v sezoně 2017/18 v barvách Calgary. "Nevím, jaké má Jarda plány, podle mě je pořád možnost, že by mohl naskočit. Uvidíme, v jakém bude rozpoložení a jak se k tomu postaví. Každopádně by bylo fajn si s ním ještě zahrát. Doufám, že to vyjde," věřil Frolík, jehož v minulosti provázela přezdívka Baby Jágr. "Ta už dávno opadla. Když mi tak říkali v mládí, tak mě to samozřejmě těšilo. Dávno už ale vím, že Jarda je úplně jinde."

Když byl na kladenském stadionu nedávno podepsat smlouvu, ožila mu v hlavě řada vzpomínek.

"Moc věcí se tam nezměnilo. Hnedka se mi vybavily vzpomínky z dětství, protože v mé kategorii jsme měli velice silný ročník. Vyhráli jsme titul v žákovských kategoriích, dorostu i juniorech. Stejně tak jsem si vzpomněl, jak jsem už v šestnácti naskočil do kladenského áčka, což byl vždycky můj sen," uvedl Frolík.

Nyní touží zažít s Kladnem atmosféru play off, které si Středočeši v domácí nejvyšší soutěži zahráli naposledy před deseti lety.

"Rozhodně chceme do play off, protože není nic příjemného se plácat na konci tabulky s barážovým strašákem. Chceme udělat krok vzhůru, snad se dostaneme aspoň do předkola a budeme mít šanci na play off," přál si Frolík.