Pardubice v prvním semifinále porazily Třinec. Dva góly dal Sedlák

Hokejisté Pardubic vykročili lépe do semifinálové série play off extraligy proti Třinci, v úvodním duelu série zdolali obhájce titulu 4:2.

Dynamo vedlo po první třetině před 10.194 diváky ve vyprodaném hledišti 2:0 dvěma góly Lukáše Sedláka. Hosté sice před polovinou utkání snížili brankou Andreje Nestrašila, ale dvoubrankový náskok vrátil Východočechům Lukáš Radil.

Podruhé snížil Tomáš Marcinko, jistotu dal domácím v samém závěru Tomáš Zohorna. Druhý zápas se odehraje v pondělí opět v Pardubicích a začne v 18 hodin.

Po jednozápasovém trestu se vrátil do sestavy Východočechů ofenzivní tahoun Sedlák a hned v úvodní dvacetiminutovce o sobě dal pořádně vědět. Už po 62 sekundách poslali sudí oba celky do čtyř a Pardubičtí začali mít postupně čím dál více navrch. V 6. minutě byl blízko úvodní trefě Kousal, jeho rána však skončila na brankové konstrukci za gólmanem Kacetlem.

Na konci deváté minuty už Radil dostal z dorážky puk do branky, jenže Kousal během jeho zakončení zalehl Kacetla, Třinečtí sáhli k trenérské výzvě a byli úspěšní. O chvilku později se však provinil Voženílek a zpátky do hry ho poslal velmi rychle Sedlák, když zakončil dorážkou ze vzduchu po Košťálkově ráně. Úspěšný střelec pak vzal na sebe v 17. minutě koncovku přečíslení dvou na jednoho s Ciencialou a přesnou ranou zvýšil. Strážce domácí branky Willa pak prověřil Růžička.

První minuty druhé třetiny proběhly pod taktovkou Ocelářů, kteří výrazně zvýšili obrátky a hned v několika pasážích zavřeli domácí v pásmu před Willem. Stav se však nezměnil. Ve 28. minutě naopak mohl na druhé straně dovršit hattrick Sedlák, jehož našel parádní bekhendovou "žabkou" Cienciala, hrdina úvodního dějství však nedokázal sám před Kacetlem zkrotit poskakující kotouč. Jen o pár sekund později zvonila za Kacetlovými zády podruhé během dnešního večera branková konstrukce, tentokrát po pokusu Koláře od modré čáry.

Před polovinou zápasu už to byli ale hosté, kdo dosáhl změny skóre. Smith pálil od modré čáry, na brankovišti pracující Nestrašil se dostal k dorážce a bekhendem uklidil puk bez potíží do odkryté branky. Zanedlouho mohlo být vyrovnáno, Jeřábkova tečovaná rána však proletěla zhruba 20 centimetrů vedle pravé tyčky za bezmocným Willem. Pardubičtí pak hrozili z přesilovky, po jejím skončení zakončil zblízka nepřesně Marcinko. Ve 36. minutě si Kousal po sprintu přes dvě třetiny kluziště pokryl kotouč před Smithem, předložil ho Radilovi a ten měl snadný úkol - 3:1.

V úvodních minutách třetí části se dostal k zakončení z prostoru mezi kruhy Vondráček, ale Kacetl ho vychytal. Zahanbit se nenechal ani Will, který v následné přesilovce hostů sebral takřka jistý gól Nestrašilovi při jeho zakončení do odkryté branky. Početní výhodu si pak zahráli i Pardubičtí, přes dobré rány Ciencialy a Říčky však rovněž bez efektu. Na začátku 53. minuty se však Třinečtí postarali znovu o zápletku, když už po 13 sekundách z Kousalova trestu využil Nestrašilovu nabídku do prázdné branky zakončující Marcinko.

Dvě a půl minuty před koncem sáhli hosté ke hře bez gólmana, kterou hráli velmi dobře, z několika šancí však na kýžené vyrovnání nedosáhli. A 3,8 sekundy před sirénou trefil jejich branku přes celé hřiště Zohorna.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. L. Sedlák (Košťálek, Cienciala), 17. L. Sedlák (Košťálek), 36. Radil (R. Kousal), 60. T. Zohorna - 30. Nestrašil (Smith, Kurovský), 53. Marcinko (Nestrašil, M. Růžička). Rozhodčí: Cabák, Jeřábek - Axman, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - Kurovský, P. Vrána, Nestrašil - Dravecký, Marcinko, L. Hudáček - Hrňa, Miloš Roman, Chmielewski. Trenér: Moták.