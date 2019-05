Ostrý rozjezd pro Jágra. Rytíři se vrátí do extraligy duelem proti mistrovi

před 46 minutami

Jaromír Jágr se vrátil do sestavy Kladna. | Foto: Dalibor Sosna

Příští ročník hokejové extraligy začne v pátek 13. září. Úřadující mistr Třinec se v 1. kole základní části utká s nováčkem z Kladna. Premiéra před domácími fanoušky čeká Rytíře o dva dny později, kdy přivítají Hradec Králové.

Vedle Třince a Kladna, jemuž mezi elitu výrazně pomohl hrající majitel Jaromír Jágr, se v úvodním kole utká Sparta s Plzní, Litvínov s Brnem, Mladá Boleslav s Pardubicemi, Hradec Králové s Libercem, Vítkovice s Olomoucí a Karlovy Vary se Zlínem.

První reprezentační přestávka začne 4. listopadu, druhá 9. prosince a třetí 3. února. Závěrečné 52. kolo základní části je na programu 6. března.

Extraligu čeká zásadní změna v podobě zrušení čtyřčlenné baráže, v níž dva nejhorší celky extraligy po odehrání skupiny o umístění na 11. až 14. místě hájily během 12 kol svá místa mezi elitou proti nejlepším dvěma prvoligovým celkům. Místo toho byl zaveden přímý sestup, takže poslední mužstvo extraligy nahradí nejlepší klub z druhé nejvyšší soutěže.

Zatím ale není definitivně rozhodnuto, kolik zápasů o sestupujícím týmu z extraligy rozhodne. "Původní záměr byl, že sestupující bude znám po odehrání 52 kol základní části. Pro čtyři kluby by to ale znamenalo konec sezony už 6. března. Zatím to ještě není definitivní," řekl dnes ČTK manažer extraligy Antonín Vansa.

Více světla do této problematiky by mohlo vnést úterní jednání Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. "Není jisté, že po zítřku bude rozhodnuto, ale tohle téma se tam bude probírat a máme připravené nějaké varianty pokračování sezony," uvedl Vansa.

Jak se vše vyvine, nechtěl předjímat. "Buď Výkonný výbor ČSLH rozhodne, nebo to také může přehodit na kluby," nastínil Vansa.

Vyřazovací boje o titul odstartují úvodními zápasy předkola 9. března, samotné play-off začne týden poté 16. března. O měsíc později, 16. dubna, bude rozehrána finálová série. Nový šampion bude znám nejdříve po čtvrtém zápase 21. dubna, nejpozději pak 28. dubna po utkání číslo 7.

Program:

1. kolo - pátek 13. září: Sparta Praha - Plzeň, Litvínov - Brno, Mladá Boleslav - Pardubice, Hradec Králové - Liberec, Vítkovice - Olomouc, Třinec - Kladno, Karlovy Vary - Zlín.

2. kolo - neděle 15. září: Brno - Třinec, Olomouc - Mladá Boleslav, Zlín - Vítkovice, Liberec - Sparta, Plzeň - Litvínov, Kladno - Hradec Králové, Pardubice - Karlovy Vary.