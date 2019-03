Orsava si po hattricku pochvaloval spolupráci s Eratem: Je to náš lídr

před 1 hodinou

Premiérový extraligový hattrick Jakuba Orsavy zařídil hokejistům Brna výhru v prvním čtvrtfinálovém zápase play off proti Hradci Králové. Východočeši byli výrazně střelecky aktivnější, úřadující mistr je ale vyučil z produktivity.

"Vedli jsme po první třetině 2:0, takže jsme se nemuseli nikam moc tlačit. Soustředili jsme se na naši hru a hlavně jsme chtěli hrát dobře defenzivně. Jejich gól na 1:2 je nakopl, naštěstí jsme to ale ubránili," řekl Orsava po utkání, které Hradec vyhrál na střely 42:16, ale na góly prohrál 1:3.

Osmadvacetiletý útočník si pochvaloval spolupráci s Janem Hruškou a Martinem Eratem, kteří byli na ledě při jeho brankách a asistovali mu. Hruška na všechny tři. "Já doufám, že nám to bude klapat čím dál tím víc. Jde to zahrát ještě líp, než jsme tady předvedli. Snad to bude gradovat," přál si Orsava.

Zatímco s Hruškou nastupoval již v závěru základní části, Erat se do sestavy Brna vrátil před čtvrtfinále poté, co mu výkonný výbor hokejového svazu snížil šestizápasový disciplinární trest.

"Samozřejmě, že jeho návrat byl důležitý. Martin je náš lídr, veledůležitá postava. Je super, že mohl naskočit," pochvaloval si odchovanec Šumperka, který do Brna přišel z Mladé Boleslavi až v lednu.

Kometa má zkušený tým a i na startu play off potvrdila, že hráči vědí, jak v rozhodující fázi sezony hrát. "V play off se hraje trochu jiný hokej, defenzivní, hlavní je nedostat gól. Je v tom spousta emocí, bojovnosti, obětavosti. Dneska jsme tam zblokovali pár důležitých střel, Čilovi (brankáři Marku Čiliakovi) jsme pomohli a slavíme vítězství. On má na našem vítězství velkou zásluhu," ocenil Orsava výkon gólmana, který se podílel na předešlých dvou mistrovských titulech.