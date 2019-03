Kometa vykročila za zlatým hattrickem výhrou. Plzeň rozdrtila Olomouc

Aktualizováno před 1 minutou

Hokejisté Brna vyhráli první zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 3:1 a ujali se vedení v sérii hrané na čtyři vítězství. Hrdinou utkání byl útočník Jakub Orsava, který se blýskl hattrickem. Úřadující mistr porazil Mountfield poprvé v sezoně a ukončil sérii sedmi porážek ve vzájemných soubojích. Úspěšný vstup do vyřazovacích bojů prožila i Plzeň, která na domácí půdě deklasovala Olomouc 8:1

Domácí Mountfield si hned v úvodu vytvořil několik šancí, ale brankář Čiliak vše vyřešil a předznamenal obraz první třetiny. Hráči Hradce se tlačili do útoku, měli střeleckou převahu, ale hosté je vyučovali z produktivity.

Ve 13. minutě jim zajistil vedení v přesilovce Orsava a stejný hráč se prosadil i v závěru úvodní dvacetiminutovky, kdy tečoval Barankovu střelu od modré čáry. Asistenci na první gól si připsal i Erat, který mohl do play off nastoupit poté, co mu výkonný výbor hokejového svazu snížil disciplinární trest.

Hned na začátku druhé části domácí promarnili dvě přesilovky a úroveň hry následně poklesla. Diváci ve vyprodané ČPP Aréně moc zajímavých momentů neviděli. Až ve 35. minutě zahrozili Smoleňák s Rákosem v přečíslení dva na jednoho, které ale nevyřešili ideálně.

Ve 38. minutě se Východočechům podařilo snížit. Čiliaka překonal na brankovišti pohotově dorážející Radovan Pavlík a potrestal hosty za pasivitu v útočném pásmu. Maxwell si totiž ve druhé třetině připsal jen dva zákroky.

Úřadující mistr byl ale i nadále vysoce produktivní a ke třetí brance mu pomohla opět přesilovka. Smoleňákovo vyloučení potrestal Orsava, jehož našel volného přihrávkou zpoza branky Hruška. Zdramatizovat zápas se Hradeckým již nepovedlo, i proto, že střela Koukala skončila na tyčce.

Plzeň deklasovala Olomouc

Kapitán Plzně Milan Gulaš před utkáním při slavnostním ceremoniálu převzal dres s číslem 500, který mu bude připomínat dnešní jubilejní zápas v extralize. Hned po půlminutě hry našel právě nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec základní části Kováře, který zamířil z úhlu do boční sítě Lukášovy branky.

Potom se museli domácí bránit, protože Hanáci hráli při trestech Pulpána a Straky dlouhou přesilovku, z toho i 46 sekund v pěti proti třem. Frodla nejvíce ohrozil Jergl. V osmé minutě vyslal Gulaš do úniku Kováře, ale Lukáš uspěl jak napoprvé, tak i proti dorážce elitního centra. Další možnost měl Eberle.

V polovině úvodního dějství se domácí dočkali vedení. Při trestu Dujsíka nabil Nedorost na levý kruh Gulašovi a ten pohotovou střelou poslal puk nad vyrážečku přesouvajícího se Lukáše. Další možnost měl Kodýtek, na druhé straně mohli vyrovnat Kolouch a Knotek.

V úvodu druhého dějství při Škůrkově trestu Olomouc odolala. Lukáš zasáhl při Kovářově šanci a poradil si i s Gulašovou střelou. Ve 26. minutě Kovář vyřešil přečíslení s Gulašem a střelou po ledě o pravou tyč zvýšil.

V polovině utkání se radovali i hosté. Při vyloučení Denise Kindla měl Jergl čas si po Škůrkově přihrávce za levým kruhem ideálně nachystat puk a přesnou ránou do protějšího horního rohu snížil.

Ve 36. minutě ale Plzeň vedla znovu o dvě branky. Kracík přihrál zpoza branky bekhendem volnému Němcovi, který oslavil návrat do sestavy gólem. Plzeň se ještě v druhé části ubránila při Indrákově pobytu na trestné lavici.

Hosté na přelomu druhé a závěrečné části sice také přečkali oslabení při Tomečkově trestu, ale hned pět sekund po jeho návratu na led Indiáni zvýšili. Čerešňákovu střelu tečoval Nedorost a sudí Jeřábek s Jindrou si platnost branky ověřili u videorozhodčího.

Za necelé čtyři minuty při Ostřížkově trestu na dvě plus dvě minuty opět Nedorost usměrnil za Lukáše Gulašovu přihrávku a o chvíli později útočil i na hattrick, ale olomoucký gólman zasáhl. Ve 48. minutě mu po zakončení Denise Kindla pomohla horní tyč.

Plzeň ještě vylepšila skóre třemi góly. Nejdříve se prosadil krátce po přesilovce Stach, po bitce Káni s Allenem hráli domácí další početní výhodu a využil ji Němec a výsledek dovršil v 58. minutě Indrák.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. R. Pavlík (Cingel, Linhart) - 13. Orsava (J. Hruška, M. Erat), 19. Orsava (Baranka, J. Hruška), 46. Orsava (J. Hruška, Mueller). Rozhodčí: Šír, Kika - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 3:4, navíc Gulaši (Brno) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6588. Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Koukal. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 8:1 (1:0, 2:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 11. Gulaš (V. Nedorost, Eberle), 26. Jan Kovář (Čerešňák), 36. V. Němec (Kracík), 41. V. Nedorost (Čerešňák, Jan Kovář), 46. V. Nedorost (Gulaš, Eberle), 51. Stach (V. Němec, N. Jones), 53. V. Němec (Kracík, Indrák), 58. Indrák (V. Němec) - 30. Jergl (Škůrek, Strapáč). Rozhodčí: Jeřábek, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 8:11, navíc Allen - J. Káňa II oba 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 6828: Stav série: 1:0.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Allen, Vráblík, Pulpán, od 53. navíc Preisinger - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kracík, V. Němec - Stach, V. Nedorost, D. Kindl. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Strapáč, Skladaný, Laš - V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa II - od 55. navíc Nahodil. Trenéři: Tomajko a Moták.