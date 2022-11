"Otočilo se to strašně rychle." Novým trenérem hokejové Sparty se nakonec stal Hořava

Novým trenérem hokejové Sparty se stal Miloslav Hořava, který působil na střídačce pražského klubu s přestávkami v minulých třech sezonách. Jednašedesátiletý kouč, který nahradil Pavla Pateru, podepsal smlouvu do konce příští sezony.

"Máme za sebou hodně náročné vyjednávací období. Ač si to Miloš možná nemyslí, pro nás byl od začátku volbou číslo jedna. Do Sparty patří, k týmu se připojí ve čtvrtek. Dohodu s jeho kolegou právě finalizujeme. Jeho jméno oznámíme hned, jak se domluvíme," uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu.

"Všechno proběhlo strašně rychle. Měl jsem vše za uzavřené a rozhodnuté, ale nakonec se situace strašně rychle otočila. Dohodli jsme se, že do toho půjdu a do Sparty se vrátím," řekl Hořava.

Na Spartě působil již v částech sezon 2009/10 a 2010/11, poté se vrátil v únoru 2020, kdy tým převzal společně s Josefem Jandačem. Na začátku minulého ročníku opět skončil, ale loni v listopadu se na střídačku k Jandačovi vrátil. Teď by měl bývalý vynikající obránce v klubu působit déle.

"Právě dlouhodobější spolupráce pro nás byla v případě pana Hořavy absolutní priorita. Angažovali jsme trenéra, který zná velice dobře prostředí klubu i kádr, který se oproti loňské sezoně příliš nezměnil. Věříme, že je tou nejlepší volbou," řekla generální manažerka Barbora Snopková Haberová

"Těším se. Bude to zajímavé, zase do toho půjdeme zespodu, tak uvidíme, co dokážeme v dalších týdnech vymyslet. Určitě je výhoda, že většinu hráčů dobře znám," prohlásil Hořava.

Do tandemu chtěl opět Jandače, který ale odmítl. "Řekl, že se vracel už několikrát a chce si odpočinout, což naprosto chápu, protože to dělám stejně," uvedl staronový kouč.

Vedení Sparty jednalo i s Václavem Varaďou a podle některých médií se na spolupráci dohodli. Kouč, který dovedl Třinec ke třem mistrovským titulům za sebou, ale nakonec smlouvu nepodepsal. "Ano, jednali jsme i o této možnosti. Nedohodli jsme se ale na podmínkách," uvedla Snopková Haberová.

Obnovenou premiéru na střídačce Sparty zažije Hořava v pátek v Karlových Varech. Ve středu v Třinci povedou Spartu manažeři Ton, Jaroslav Hlinka a trenér dorostu František Ptáček.

Pražané prohráli v extralize pět zápasů za sebou, tři body za výhru v základní hrací době získali naposledy 14. října na ledě Kladna. V tabulce jsou předposlední, na šestý Hradec Králové ale ztrácejí jen pět bodů.

Případné změny v kádru zatím nejsou aktuální. "Změny a výměny teoreticky mohou přijít až později. Chceme zkusit pracovat s týmem, který aktuálně máme," uvedl Hořava.