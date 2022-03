Motor se bude muset obejít bez Štencela, dostal dvouzápasový distanc

Hokejový obránce Jan Štencel z Českých Budějovic dostal dvouzápasový trest za faul na pardubického útočníka Roberta Říčku v pátečním čtvrtfinále play off.

Sedmadvacetiletý bek nuceně vynechá dnešní čtvrté pokračování série, poté bude záležet na výsledku. Motor vede v sérii hrané na čtyři výhry 3:0 a může již dnes slavit postup do semifinále.

Štencel fauloval Říčku v 19. minutě utkání, před brankou jej zasáhl hokejkou. Rozhodčí Roman Mrkva a Vladimír Pešina jej následně poslali s trestem na pět minut a do konce utkání do kabin za zásah do oblasti hlavy a krku. Disciplinární komise mu dnes ještě zastavila činnost.

"K zákroku došlo v přerušené hře, kdy se hráč přiblížil k protihráči a cíleně ho holí drženou v obou rukách zasáhl do oblasti krku," uvedl předseda komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě.