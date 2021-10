Mizérie Sparty trvá. Pražané dostali v Plzni šest gólů a prohráli pošesté v řadě

Hokejisté Plzně porazili ve 20. kole extraligy Spartu 6:3 a zvítězili posedmé z posledních osmi domácích utkání. V dalších zápasech nedělního programu a si Hradec Králové poradil snadno se Zlínem a Mladá Boleslav si odvezla dva body z Liberce, když Kousal rozhodl v poslední vteřině nastavení. Těsně před koncem zápasu strhl vítězství na svou stranu i Třinec na ledě Komety.

Po vyrovnané úvodní třetině rozhodli Západočeši o své výhře nad Spartou třemi góly během prostřední části, na které už hosté nedokázali zareagovat a prohráli pošesté v řadě. V plzeňském dresu se dvěma góly blýskl Švéd Ludwig Blomstrand, v barvách soupeře přihrával na všechny tři branky jeho krajan Erik Thorell.

Již ve druhé minutě otevřel skóre Bulíř, který se natlačil před branku a překonal gólmana Žukova. Jeho protějšek Svoboda následně zlikvidoval nebezpečnou střelu Chlapíka a hostům pomohlo zpět do hry v 6. minutě zaváhání Graňáka, jehož využil Erik Thorell k přihrávce Konečnému zakončujícímu do odkryté branky. O tři minuty později navíc chyboval také Kindl a po další ideální nabídce Erika Thorella překonal bezmocného Svobodu Horák a dokonal obrat na 2:1.

Poté převzali iniciativu domácí. Mertl ještě svojí tečí těsně minul, ale v 17. minutě přiťukl do jízdy kotouč Blomstrandovi, který po objetí branky vyrovnal na 2:2. Krátce před první sirénou ještě hosty od pohromy zachránil skvělým zákrokem proti šanci Přikryla Žukov.

Indiáni si vytvořili optický tlak také na začátku prostřední části, ale ve 27. minutě Kaše krásným pasem uvolnil Doležala, jehož zakončení dokázal Svoboda zastavit jen se štěstím. Vzápětí na druhé straně vypálil od levého mantinelu Kindl a Žukov překvapivě kapituloval.

Vstup do sparťanské branky neměl povedený ani jeho náhradník Neužil, který ve 32. minutě propustil za svá záda ránu Blomstranda z mezikruží. O tři minuty později po vyhraném vhazování Kodýtka zvýšil bez přípravy zakončující Kantner už na 5:2. Rozjetí domácí aktivním pojetím nepustili už do konce druhé třetiny hosty pořádně do útočného pásma.

Sparťanský nápor přišel až v úvodu závěrečné dvacetiminutovky, kdy Svoboda včasným přesunem nedovolil zblízka skórovat volnému Chlapíkovi. Domácí poté zvládli oslabení, ve 47. minutě však Erik Thorell vysunul Horáka, jenž povedeným bekhendovým blafákem snížil na 3:5.

Vzepětí hostů utnul v 51. minutě po individuální akci Schleiss, jenž přesnou střelou pod horní tyč upravil na konečných 6:3. Definitivně snahu Sparty ukončil faul kolenem Jurčiny, při jehož pětiminutovém vyloučení si už domácí svůj náskok v poklidu hlídali.

Třinec znovu za tři body

Hokejisté Třince vyhráli ve 20. kole extraligy v Brně 3:2, když o jejich tříbodovém zisku rozhodl v čase 59:21 Ondřej Šedivý svým prvním gólem v sezoně. Oceláři tak prodloužili svoji šňůru vítězství na sedm a sérii zápasů, v nichž bodovali, natáhli už na sedmnáct. Naopak Kometa padla v domácím prostředí po třech předchozích výhrách za tři body. Třinec si udržel v čele tabulky náskok sedmi bodů na Hradec, který má ale o zápas méně.

Oceláři vstoupili do utkání aktivněji. Ve 2. minutě ještě Hrehorčák své sólo neproměnil, ale o dvě minuty později se prosadil Vrána střelou z mezikruží, když využil zaváhání při brněnské rozehrávce.

Kometa se dostávala do hry velmi pozvolna i proto, že důsledně bránící hosté jí nedali ani kousek prostoru na ledě zdarma. V 11. minutě se dostal do střelecké příležitosti Mueller, při přesilovce Haščák, ale brankář Kacetl jej vychytal. Stejně jako Ďalogu v posledních vteřinách první části.

Brňané se vyrovnání dočkali v úvodu druhé třetiny. Jednu z malá chyb při rozehrávce v obranném pásmu Třince potrestal po nájezdu dvou na jednoho Haščák. Kometu gól povzbudil k vyšší útočné aktivitě, šanci otočit vývoj měli Kollár i Rákos.

Povedlo se to až v přesilové hře, kdy Kollár jemně tečoval Ďalogovu střelu. Kometa ale vedení do přestávky neudržela. Střelou od modré se jedenáctou trefou v sezoně prosadil Martin Růžička.

Ve třetí třetině se obě mužstva snažila strhnout výhru na svoji stranu, Vincour ve vlastním oslabení otřel puk o tyč třinecké branky, sám před Klimešem se ocitl Vrána, ale puk za jeho záda nedostal.

S přibývajícím časem sílil nápor Komety a její touha po třech bodech ale nebyla vyslyšena. Naopak v poslední minutě zajistil Třinci poněkud šťastné vítězství Šedivý, když prostřelil Klimeše.

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Bulíř (G. Thorell, J. Kindl), 17. Blomstrand (Mertl), 29. J. Kindl (Kaňák), 31. Blomstrand (Bulíř), 35. Kantner (Suchý, Kodýtek), 51. Schleiss - 6. Konečný (E. Thorell, Horák), 9. Horák (E. Thorell), 47. Horák (E. Thorell, T. Jandus). Rozhodčí: Pešina, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:2, navíc Jurčina (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4508.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kaňák - Suchý, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, P. Musil - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Schleiss, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha.

Sparta: Žukov (29. Neužil) - Moravčík, T. Pavelka, Jurčina, T. Dvořák, M. Jandus, Mikliš, od 47. navíc Tomov - Řepík, Chlapík, Prymula - Konečný, Horák, E. Thorell - Z. Doležal, D. Kaše, Zikmund - T. Jandus, Hašek, Šmerha. Trenér: Jandač.

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Haščák (Horký), 34. Kollár (Ďaloga, Mueller) - 4. P. Vrána (M. Roman), 39. Martin Růžička (Jaroměřský, M. Roman), 60. O. Šedivý (Kofroň, Adámek). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Bohuněk, Frodl. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 5736.

Brno: Klimeš - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Bartejs - Mueller, Krištof, Kollár - Horký, P. Holík, Zaťovič - R. Pavlík, Ostřížek, Haščák - Mallet, Rákos, Vincour. Trenér: Kalous.

Třinec: Kacetl - Kundrátek, D. Musil, Adámek, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Michálek - Martin Růžička, P. Vrána, M. Roman - O. Kovařčík, A. Nestrašil, Hrehorčák - Kofroň, Marcinko, O. Šedivý - Dravecký, R. Szturc, Martynek. Trenér: Varaďa.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 2. J. Vlach (P. Jelínek), 53. Birner - 3. Kotala (Claireaux), 26. A. Raška (Bičevskis), 65. Kousal (O. Najman). Rozhodčí: Hodek, Pilný - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5477.

Liberec: Kváča - Kolmann, Rosandič, Melancon, Ivan, Štibingr, Derner - Ordoš, Klepiš, Birner - Gríger, Filippi, A. Najman - Zachar, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, Šír, Dlouhý - Faško-Rudáš. Trenér: Augusta.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pýcha, Ševc, Pláněk, Moravec, Šidlík, Jánošík - Bicevskis, Fořt, A. Raška - Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, O. Najman, P. Kousal - Grim, Závora, Bernad. Trenéři: Rulík a Patera.

Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Lev (Oksanen, Smoleňák), 16. Lalancette (Kelly Klíma), 33. Oksanen, 48. Jergl (Perret, Gaspar) - 22. Gazda (Trška, T. Mikúš). Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 3147.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Šalda. Trenér: Martinec.

Zlín: Kašík - O. Němec, Suhrada, Gazda, Mamčics, Ferenc, Trška, M. Novotný - Vopelka, Hejcman, T. Mikúš - Flynn, A. Zbořil, Köhler - Karafiát, P. Sedláček, Kubiš - Sebera, R. Veselý, Frömel. Trenér: Jenáček.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Estephan (Balinskis, Irving), 8. V. Hübl (Balinskis, P. Straka), 20. Jarůšek (Estephan), 43. Gerhát (D. Zeman, Demel) - 19. Ticháček (Plekanec, Jágr), 27. Kubík (Dotchin), 39. M. Beran (Melka, M. Filip). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3570.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, P. Straka - Chalupa, Latta, A. Kudrna - P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Országh.

Kladno: Bow - Dotchin, J. Suchánek, Baránek, Wood, Ticháček, J. Pohl - Jágr, Plekanec, Hlava - M. Beran, Kubík, Kristo - Melka, M. Filip, Dvořáček - Strnad, Ciampini, Hajný. Trenér: D. Čermák.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. M. Kalus (J. Stehlík, Plášil), 29. Bernovský (L. Kovář, L. Krenželok), 52. Dej (L. Kovář, R. Bondra), 59. M. Kalus (R. Bondra, R. Polák) - 40. Blümel (Košťálek, R. Kousal). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Komárek, Hynek. Vyloučení: 2:5, navíc Koch (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3890.

Vítkovice: Stezka - Solovjov, R. Polák, Galvinš, Plášil, Koch, J. Stehlík, L. Kovář - M. Kalus, Dej, R. Bondra - Svačina, J. Hruška, Illéš - Lednický, Marosz, Fridrich - Bernovský, L. Krenželok, Krejsa. Trenér: Holaň.

Pardubice: Klouček - J. Mikuš, Nakládal, Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, J. Zdráhal - Paulovič, Poulíček, Blümel - Říčka, A. Musil, Cienciala - R. Kousal, O. Roman, Camara - Hecl, Rohlík, Koffer. Trenér: R. Král.