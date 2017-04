Kometa má štěstí, puky se odráží do naší brány, naříkají Tygři. V Brně čekají peklo

před 51 minutami

Hokejisté mistrovského Liberce prohrávají finále proti Kometě 0:2. Po druhém nezdaru mluvili o štěstí, které jim nepřeje, hře soupeře a plánech na zvrat série.

Liberec - Bílí Tygři dlouho připomínali mašinu, kterou snad nic nezastaví. Před rokem suverénně dokráčeli k titulu a po odchodu některých opor příliš nezeslábli. Díky vypilovanému systému. Jenže teď - "krůček" před obhajobou - mají vážné potíže.

Finále proti Kometě odstartovali dvěma domácími porážkami. Poprvé padli 3:4, podruhé 3:4 po prodloužení.

Často mohli naříkat: "Co se to k čertu děje?!" Namátkou - první třetinu úvodního klání ztratili kvůli nepravděpodobnému odrazu, sobotní prodloužení skončilo po nechtěné teči Radima Šimka.

"Marek Kvapil mě trefil do hokejky a přes ni to zapadlo do brány. Ani nevím, kudy to prošlo. Zápas rozhodlo asi štěstí. Brno ho mělo více včera i dnes," smutnil nadějný bek. "Nemyslím si, že budeme extra něco měnit. Podle mého názoru jsme nijak výrazně nepropadli a obě utkání byla vyrovnaná. K nim se přiklonilo víc štěstí. Včera i dnes dali šťastné branky a vyhráli."

Také zadák Lukáš Derner naříkal na nepřízeň vyšší moci: "Neodráželo se to k nám, jak bychom si představovali. Štěstí zatím bohužel není na naší straně. Vždy se puk nějak odrazí a spadne nám to tam, už v tom prvním utkání to tak bylo."

Pešán: Všichni si myslí, že Kometa už má titul

Liberečtí mistři však zároveň vědí, že nedominovali. Moravského soka zatím ani jednou nepřestříleli a ve druhém duelu herně zaostávali. Kometa si místy dělala, co chtěla.

"Moc jsme nevěděli, jak zareagovat na jejich hru," mrzelo Dernera. "Přitom hrají jednoduše a jen vyhazují puky. Myslím, že na brněnské zápasy se to změní. A my se budeme snažit vrátit k nám do Liberce za stavu 2:2. Myslím, že tyhle krizové zápasy umíme hrát."

Liberec rozhodně neskládá zbraně, i když do podobné propasti za poslední dva roky nespadl. "Všichni si myslí, že Kometa už má nyní titul, ale já ne," burcuje trenér Filip Pešán.

Moravské peklo

Jenže jestli jsou Brněnští někde opravdu silní, tak doma. Během play-off tam v základní hrací době neztratili jediný zápas. Spoléhají na zapálené fanoušky, kteří větří šanci na titul po 51 letech. "Bude to asi pořádné peklo a pro nás nic příjemného," tuší Šimek. "Hrál jsem v Brně zápas v základní části, ale v play off - a navíc ve finále - to bude asi ještě o pár levelů výš."

Obránce, po němž touží i kluby NHL, odmítá, že na Tygry spadla deka: "Určitě to tak není. Musíme jet do Brna s čistou hlavou. Potřebujeme Kometu zase srazit k zemi, protože teď možná bude trochu létat v oblacích. Určitě ještě není rozhodnuto."

Aby Brněnští neslavili vysněný triumf nečekaně brzy, musí Liberec přidat. O tom, co změnit, přemýšlel po druhém nezdaru zadák Derner: "Myslím, že jsme občas nedodržovali, co jsme si během zápasu řekli. A Kometa byla možná o něco hladovější, přitom v předchozích sériích byl náš hlad po úspěchu veliký. Máme na to dva dny, abychom se dali dohromady."

Předvedou Pešánovi svěřenci, že se dokážou vyhrabat z jakékoliv krize, nebo na obávané půdě protivníka vyhoří jako Sparta?

