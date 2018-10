Koukal kvůli sekání do sparťana přijde o dva zápasy a kapitánské C

Aktualizováno před 56 minutami

Koukal za svůj zákrok dostal trest na nižší hranici sazby, pomohlo mu, že nebyl v posledních letech kázeňsky trestán a ani nedošlo ke zranění.

Praha - Hokejista Petr Koukal z Hradce Králové dostal od disciplinární komise extraligy trest na dva zápasy za zákrok (video) na sparťanského obránce Tomáše Dvořáka. Šestatřicetiletý útočník se v 56. minutě nedělního utkání 14. kola na domácím ledě v souboji před brankou ohnal hokejkou po Dvořákovi, který ho držel, a sekl ho do nohy a následně i do ruky. Vedení Hradce Králové rozhodlo, že Koukal již nebude kapitánem týmu.

"Jednání se dopustil zcela mimo souboj o kotouč po tom, co mu protihráč (Dvořák) přidržel levou nohu a ze sevření se nemohl vymanit. Následně v pozici vkleče intenzivním způsobem sekl patkou hole protihráče do oblasti nad vnějším hlezenním kloubem a držadlem hole do prstů levé ruky," uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Koukal dostal sazbu na dolní hranici pro přestupek, který Ujčík vyhodnotil jako sekání. Ta se pohybuje mezi jedním až čtyřmi duely a v závažných případech může dosáhnout až deseti utkání. Při stanovení postihu přihlédl k tomu, že Koukal nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a protihráč neutrpěl při zákroku takové zranění, aby duel nedohrál.

Rozhodčí Alexandr Pavlovič a Jan Hribik vyloučili odchovance Žďáru nad Sázavou na pět minut a do konce zápasu, Dvořák žádný trest nedostal. Pražané v přesilové hře dovršili obrat v utkání na konečných 3:2 díky vítězné brance Petra Kaliny.

"Mně se úplně vyvrátila noha, luplo mně v ní. V tu chvíli jsem se moc nekontroloval a přetáhl ho, aby mě pustil. Byl jsem trochu v panice, abych neměl urvané koleno, neměl jsem v úmyslu ho nějak zranit. Snad je v klidu a prý v pořádku," řekl Koukal po utkání deníku Sport.

Mistr světa z roku 2010 bude Mountfieldu chybět v dnešním duelu v Chomutově a v pátek doma proti Zlínu. Vedení královéhradeckého klubu zároveň rozhodlo, že Koukal již nebude kapitánem extraligového mužstva.

"Po špatném začátku sezony, který Kouky má, jsme se rozhodli mu trochu odlehčit povinnosti. Kapitánem bude někdo jiný. Věříme, že to Koukyho nabudí, půjde herně nahoru a bude podávat takové výkony, jaké se od něj očekávají," uvedl sportovní manažer Jaroslav Bednář pro iSport.cz.

Zdůraznil ale, že nejde o trest. "U nás je jedno, jestli jde o Petra Koukala, Lukáše Vopelku nebo Radka Pavlíka. Táhneme za jeden provaz. Je nám, jedno, kdo má kolik titulů, budujeme nový tým a vychováváme mladé hráče. Chceme, aby měli za kapitána vzor. Věřím, že nový kapitán takový bude. Ale znovu říkám, není to pro Petra za trest, hlavní je, že i jemu tohle má pomoci, aby se zvednul po hokejové stránce," dodal Bednář.

Kapitánské 'céčko' bude v Mountfieldu nosit slovenský obránce Dominik Graňák, který byl dosud asistentem kapitána spolu s útočníkem Danielem Rákosem. Novým asistentem bude bek Tomáš Linhart. "Tímto krokem chceme umožnit Petrovi soustředit se pouze na svůj výkon a dostat se zpět do formy, kterou od něj vedení klubu očekává," dodal ke Koukalovi generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček na klubovém webu.