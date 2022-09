Kometa získala výraznou posilu. Brnu se upsal reprezentační brankář Furch

Hokejový brankář Dominik Furch se po konci ve švédském Färjestadu, s nímž získal titul, vrací do extraligy a posílí Kometu Brno.

S klubem podepsal zkušený reprezentant smlouvu na tři roky. K týmu se dvaatřicetiletý rodák z Prahy připojí v pondělí.

Furch odešel z extraligy v roce 2015. Od té doby chytal v Omsku, Čerepovci, švédském Örebru, Dinamu Minsk a naposledy pomohl vyhrát švédskou ligu Färjestadu, kam přišel začátkem října po krátké výpomoci extraligové Plzni. Klub z Karlstadu se však pro novou sezonu rozhodl angažovat jiného brankáře.

Dnes Kometa představila Furcha jako novou posilu, připojí se k brankářské dvojici Marek Čiliak, Matej Tomek.

"Těším se na návrat do extraligy. Když se od Komety objevila nabídka na delší spolupráci, tak to pro mě bylo zajímavé. Chtěl jsem po sezoně směřovat do zahraničí, ale čekal jsem už moc dlouho a nic zajímavého se neobjevilo. I v hlavě jsem měl myšlenku, že může přijít po dlouhé době návrat do Česka," řekl Furch na klubovém webu.

V extralize Furch získal v roce 2008 titul se Slavií, v reprezentačním dresu startoval na dvou mistrovstvích světa (2016, 2017) i na olympijském turnaji v Pchjongčchangu před čtyřmi lety. V zahraničí chytal posledních sedm let.

"Jsem hrozně rád, že přichází tak zkušený gólman, který vyhrál v loňské sezoně švédskou ligu," uvedl majitel Komety Libor Zábranský.

"Nechtěl jsem řešit post brankáře jen na jednu sezonu, ale s výhledem na více let, abychom vytvořili kostru mužstva, která bude hrát o ty nejvyšší příčky. Máme tři kvalitní gólmany a z logiky věci bude chytat ten, který bude lepší a mít nejlepší formu," řekl brněnský šéf.