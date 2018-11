Kapitán Krajíček prodloužil o tři roky smlouvu s Třincem

před 1 hodinou

Hokejový obránce Lukáš Krajíček prodloužil o tři roky kontrakt s Třincem a zůstane hráčem Ocelářů až do konce sezony 2021/22. Pětatřicetiletý vicemistr světa z roku 2006 získal s Třincem v roce 2011 historický titul a pak se po necelých šesti sezonách v Dinamu Minsk v KHL do klubu opět vrátil na konci listopadu 2016. Od minulé sezony nosí na dresu kapitánské "céčko". "Lukáš Krajíček je přirozeným lídrem našeho týmu. Ani s přibývajícím věkem se jeho hra nemění, má stále krásný styl bruslení, má velký přehled ve hře. Věříme proto, že ještě pár let bude hrát na stejně vysoké úrovni," řekl klubovému webu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. V této sezoně je nejproduktivnějším hráčem týmu.

autor: ČTK | před 1 hodinou